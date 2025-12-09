Si alguien pensaba que el nuevo formato de la Champions League diluiría la emoción, la jornada de este martes 9 de diciembre de 2025 ha demostrado todo lo contrario. A falta de solo dos fechas para cerrar la Fase de Liga (que se reanudará tras el parón invernal en enero), la tabla general de 36 equipos se ha convertido en un campo minado donde un solo gol puede significar la diferencia entre la gloria de la clasificación directa y el purgatorio del repechaje.

Lo vivido hoy en Europa refleja la crueldad del sistema "suizo". El Bayern Múnich, con su remontada ante el Sporting de Lisboa, no solo ganó tres puntos; dio un salto cuántico en la tabla, colocándose virtualmente segundo. En el antiguo formato, un equipo podía relajarse en la Jornada 6 si ya estaba clasificado; hoy, eso es imposible. La lucha por quedar entre los primeros ocho es encarnizada, porque nadie quiere arriesgarse a jugar una ronda extra de playoffs en febrero contra rivales peligrosos.

El caso del FC Barcelona y el Atlético de Madrid ilustra perfectamente las dos caras de la moneda. Mientras los colchoneros, con su victoria ante el PSV, duermen hoy en zona de privilegios (Top 8), el Barça, a pesar de ganar, sigue atrapado en la zona de repechaje. Esto genera una presión psicológica brutal: ganar ya no es suficiente; hay que golear y esperar combinaciones, porque en una liga de 36, la diferencia de goles es el nuevo rey.

Y en la parte baja, equipos como el Eintracht Frankfurt o el PSV hoy se van a dormir sabiendo que están al borde del abismo. Terminar en el puesto 25 significa la eliminación total, sin el consuelo de la Europa League. Esta "muerte súbita" ha eliminado los partidos de trámite. Cada minuto en cada estadio cuenta.

Al cerrar este martes 9 de diciembre, la lección es clara: el nuevo formato ha eliminado la "zona de confort" de los gigantes. Enero será un mes de infarto, donde las calculadoras echarán humo y las piernas temblarán. La Champions League ya no perdona.

Resultados del martes 9 de diciembre

Kairat Almaty 0-1 Olympiacos

Inter de Milán 0-1 Liverpool

Bayern München 3-1 Sporting

Barcelona 2-1 Frankfurt

Atalanta 2-1 Chelsea

PSV 2-3 Atlético de Madrid

Tottenham 3-0 Slavia Praga

Mónaco 1-0 Galatasaray

Union SG 2-3 Marsella

Partidos para este miércoles

Villarreal vs Copenhague

Borussia Dortmund vs Bodø/Glimt

Qarabag vs Ajax

Leverkusen vs Newcastle

Benfica vs Nápoles

Brujas vs Arsenal

Juventus vs Pafos

Athletic Club vs Paris Saint Germain

Real Madrid vs Manchester City

SV