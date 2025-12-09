México vs Portugal: ¿Cómo registrarse en Fanki y comprar boletos?

La afición mexicana vive días de auténtica euforia luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó un duelo que ya se perfila como histórico: México enfrentará a Portugal el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte, el renovado Estadio Azteca que se convertirá en el primer recinto del mundo en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo, tras haber sido sede en 1970, 1986 y próximamente en 2026.

La emoción se ha encendido aún más porque Cristiano Ronaldo finalmente pisará una cancha mexicana por primera vez en más de dos décadas de carrera, un acontecimiento que ha desatado una enorme expectativa entre los aficionados.

Con la noticia circulando por todo el país, la pregunta inevitable surgió de inmediato: ¿cuándo saldrán a la venta los boletos y dónde podrán comprarse? Te contamos todos los detalles

Fechas de venta para los boletos de México vs Portugal

La venta comenzará con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte, programada del 10 al 12 de diciembre, con acceso disponible desde las 9:00 horas (tiempo del Centro de México).

Al terminar esta etapa, la venta general abrirá el 13 de diciembre para tarjetas de cualquier banco, por lo que se recomienda estar listo desde temprano debido al enorme interés que genera el partido.

¿Dónde comprar los boletos del México vs. Portugal?

La venta estará completamente a cargo de Fanki, plataforma que también administra los boletos de Atlas, Santos Laguna y los Pericos de Puebla.

Todo el proceso de compra será digital, ya sea en fanki.com.mx o mediante la app de Fanki, con un límite de cuatro boletos por cliente.

Cómo registrarse en Fanki y comprar tus boletos

Ingresar al sitio web fanki.com.mx o a la app Fanki

o a la app Fanki Seleccionar la opción “Iniciar sesión o registrarme”

Completar los datos personales y correo electrónico

Verificar el e-mail mediante el código de confirmación

Aceptar los términos y condiciones

Acceder al evento y proceder a la compra

Con información del Universal

MF