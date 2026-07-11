La actividad de los Cuartos de Final del Mundial 2026 llega a su conclusión este sábado 11 de julio con dos encuentros que definirán el cuadro de los cuatro mejores del torneo. Tras los intensos duelos previos, la jornada sabatina promete alta tensión competitiva, y los aficionados podrán seguir cada minuto a través de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas digitales; en esta nota te compartimos los detalles.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

El valor deportivo de esta cartelera es innegable. A primera hora, Noruega intentará dar un golpe de autoridad frente a la jerarquía de Inglaterra, un duelo donde la urgencia de trascender chocará con la presión de los favoritos. Más tarde, Argentina pondrá en juego su prestigio ante una Suiza disciplinada, en un choque donde no hay margen de error para la escuadra sudamericana en su camino por refrendar la corona.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 11 de julio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Noruega vs Inglaterra | Estadio Miami | 15:00 horas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), TUDN, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Argentina vs Suiza | Estadio Kansas City | 19:00 horas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Los Cuartos de Final del Mundial comenzaron el jueves 9 de julio con el enfrentamiento entre Francia y Marruecos, resultado que dejó a Egipto como el primer eliminado de esta ronda.

La actividad continuó el viernes 10 de julio con el duelo entre España y Bélgica.

La fase concluirá hoy sábado 11 de julio con una doble cartelera. Noruega e Inglaterra abrirán la jornada a las 15:00 horas, mientras que Argentina y Suiza cerrarán la actividad con su partido programado para las 19:00 horas. Al finalizar estos encuentros, quedarán definidos los cuatro semifinalistas del Mundial 2026.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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