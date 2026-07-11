Gilberto Mora provoca que un fan salga corriendo de su auto en pleno tráfico | VIDEO

La euforia por el Mundial 2026 sigue viva y Gilberto Mora, la joven promesa de la Selección Mexicana, demostró que la fama internacional no le ha quitado la humildad al detener su camino para cumplir el sueño de un fanático en pleno tráfico.

El sorprendente suceso ocurrió en las congestionadas calles de Tijuana, donde el talentoso mediocampista de apenas 17 años se encontraba detenido a bordo de su vehículo. Un aficionado, al reconocer de inmediato al jugador de los Xolos de Tijuana, no dudó en realizar una maniobra bastante arriesgada para acercarse a su ídolo deportivo.

Sin pensarlo dos veces, el apasionado seguidor descendió de su propio automóvil y corrió a toda velocidad entre los demás coches que esperaban pacientemente el cambio de semáforo. La inusual escena, captada en video por otros conductores sorprendidos, rápidamente se convirtió en un fenómeno viral dentro de la popular plataforma TikTok.

Lejos de ignorar la tensa situación o mostrar alguna molestia por la repentina interrupción, el futbolista bajó el cristal de su ventanilla con total tranquilidad y empatía. Con una sonrisa genuina en el rostro, estrechó la mano del eufórico fanático, regalándole un momento verdaderamente inolvidable que duró apenas unos segundos pero que quedó inmortalizado en internet.

La locura por la nueva joya de la Selección Mexicana

Este impresionante nivel de devoción por parte de los aficionados no es ninguna casualidad, ya que responde directamente al extraordinario desempeño que tuvo el jugador durante la reciente justa mundialista. Su consolidación como pieza clave en el equipo dirigido por Javier Aguirre lo catapultó a la fama internacional en tiempo récord.

Tras la dolorosa eliminación del conjunto azteca frente a la escuadra de Inglaterra en los Octavos de Final, los seleccionados nacionales regresaron a sus respectivas ciudades de origen. En el caso del joven talento bajacaliforniano, su arribo al Aeropuerto Internacional de Tijuana fue una auténtica fiesta llena de felicitaciones, cánticos y muestras de apoyo incondicional.

El video grabado en el tráfico es solo una prueba más de la intensa "Moramanía" que se vive actualmente en todo el territorio nacional. Los usuarios de diversas redes sociales han inundado las plataformas con miles de comentarios positivos, destacando que el éxito prematuro no ha alterado en lo absoluto la sencillez del talentoso mediocampista.

Además de los múltiples elogios por su excelente actitud, la grabación generó un divertido y animado debate entre los internautas sobre la identidad de la joven que lo acompañaba en el asiento del copiloto. Muchos seguidores bromearon sobre lo rápido que ha crecido el jugador, quien a su corta edad ya conduce su propio auto y desata pasiones.

Incluso figuras consagradas del deporte, como el histórico guardameta Guillermo Ochoa, le han dedicado mensajes muy emotivos recientemente, instándolo a mantener siempre los pies en la tierra. Este tipo de valiosos consejos parecen haber hecho eco en el canterano fronterizo, quien demuestra una gran madurez tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Precauciones en la vía pública

Aunque el desenlace de esta curiosa historia fue completamente feliz y emotivo para los involucrados, las autoridades locales y los expertos en seguridad vial han aprovechado la tendencia para emitir serias recomendaciones. Abandonar un vehículo en una zona de alto flujo vehicular representa un riesgo inminente y grave tanto para el peatón como para los demás conductores.

La innegable emoción de conocer en persona a un ídolo deportivo nunca debe ponerse por encima de la integridad física personal o la seguridad de terceros en la calle. Afortunadamente, en esta ocasión específica no se reportaron accidentes de tránsito ni personas heridas, pero el acto imprudente del aficionado pudo haber terminado en una lamentable tragedia.

Los expertos en vialidad sugieren enfáticamente que, en caso de coincidir con una figura pública en medio del tráfico, lo más prudente es saludar desde la distancia segura o esperar a un entorno controlado. La pasión por el futbol es verdaderamente grande en nuestro país, pero la responsabilidad ciudadana y el sentido común deben prevalecer en todo momento.

El futuro prometedor en Xolos de Tijuana

Mientras el emotivo video sigue acumulando millones de reproducciones, compartidos y likes en diversas redes sociales, el joven jugador ya se enfoca plenamente en sus próximos compromisos profesionales. Su esperado regreso a los entrenamientos de alta exigencia con su club ha generado una enorme expectativa de cara al inicio del próximo torneo de la liga.

Los altos directivos y el experimentado cuerpo técnico del equipo fronterizo saben perfectamente que tienen en sus manos a una de las joyas más codiciadas del mercado actual. Rumores recientes en la prensa deportiva incluso lo vinculan con el fuerte interés de grandes clubes europeos, lo que aumenta aún más su valor mediático y comercial.

Por ahora, el talentoso mediocampista continuará su desarrollo profesional en México, respaldado por una afición leal que le ha demostrado un cariño absolutamente incondicional. Gestos de genuina humildad como el que tuvo en el tráfico aseguran que su popularidad siga creciendo a la par de su innegable talento deportivo, dejando una huella imborrable en sus seguidores.

CT