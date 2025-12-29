El 2025 se despide dejando una herida en varios de los clubes más importantes de México, pero también con un nuevo rey en el trono. Mientras las uvas y las celebraciones de fin de año se preparan, en la Liga MX la tensión es máxima. El Clausura 2026 no será un torneo más; es la última oportunidad de gloria antes del parón por la Copa Mundial 2026 y el momento de saldar deudas con los aficionados.

Para equipos como Chivas y Pumas, el brindis de este año tiene un sabor agridulce: el deseo sigue siendo el mismo, pero el reloj de la sequía no se detiene. Por otro lado, conjuntos como el Atlas buscan recuperar su identidad en casa, mientras todos intentan alcanzar al Toluca, el flamante bicampeón del Clausura y Apertura 2025.

Toluca: El campeón que no quiere soltar la corona

Los Diablos Rojos del Toluca cerraron el 2025 en la cima del éxito tras vencer al Monterrey en una final vibrante. El propósito de los escarlatas para este 2026 es claro: establecer una dinastía. Con el trofeo aún fresco en sus vitrinas, el campeón debutará el sábado 10 de enero ante Monterrey, en uno de los duelos más llamativos de la J1.

Chivas: Casi una década sin gloria

Para Chivas, el propósito de 2026 no es negociable. Tras una eliminación dolorosa en el torneo pasado, el Rebaño llegará al debut del 10 de enero contra Pachuca en el Estadio AKRON con una enorme presión. Con casi 9 años sin levantar el título de liga (desde el Clausura 2017), las Chivas necesitan que este año sea el del final de la sequía. En un torneo sin Play-In, el margen de error para los tapatíos es nulo desde el primer silbatazo.

Atlas: La misión de reconquistar la ciudad

En nuestra ciudad, el Atlas tiene un propósito que toca directamente el orgullo de "La Fiel": hacer del coloso de la Calzada Independencia una fortaleza inexpugnable. Tras un 2025 de altibajos, los Rojinegros tienen la responsabilidad de abrir el telón del Clausura 2026 en casa. El viernes 9 de enero ante Puebla, el Atlas no solo juega por tres puntos, sino por la reconciliación con una afición que exige volver a ver a la "Academia" peleando en los puestos altos de la tabla, tal y como ocurría a principios del lustro que está por terminar.

Pumas: 15 años de espera

La situación en Pumas es la más crítica en cuanto a tiempo. Los universitarios inician este 2026 buscando un trofeo que se les niega desde el Clausura 2011. El próximo domingo 11 de enero ante Querétaro, Pumas arranca la carrera para evitar cumplir una década y media de sequía, un peso nada agradable para uno de los equipos que se presume de los grandes del futbol mexicano.

El reto del 2026 y el foco en el Año Nuevo

Este Año Nuevo trae un cambio de reglas que castigará a los animadores y grises del futbol mexicano: la eliminación del Play-In. Debido a la logística del Mundial 2026, la fase de reclasificación desaparece para este semestre, otorgando boletos directos a la Liguilla únicamente a los primeros ocho lugares.

Si conjuntos como Chivas, Pumas o Atlas no arrancan la J1 con buen paso, el nuevo sistema los podría dejar fuera antes de que lleguen las flores de primavera.

