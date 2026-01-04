Atlas logró su pase a la gran final de la Copa Pacífica tras imponerse 5-3 a Chivas en la tanda de penales, luego de un Clásico Tapatío intenso, disputado y cargado de emociones en el Estadio Jalisco.

Desde el silbatazo inicial, el encuentro se jugó con una intensidad que contrastó con el carácter amistoso del torneo. Ambos equipos mostraron orden táctico y una fuerte disputa en el mediocampo, lo que limitó las opciones claras de gol durante los primeros minutos.

Con el paso del tiempo, el partido comenzó a abrirse. Atlas generó peligro principalmente por las bandas, mientras que Chivas respondió con aproximaciones bien elaboradas. Bryan González fue uno de los elementos más activos del Guadalajara y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que se estrelló en el travesaño, provocando el lamento de la afición rojiblanca.

En la primera mitad, Raúl “Tala” Rangel se erigió como figura al evitar un mano a mano que pudo adelantar a los rojinegros. Del otro lado, Camilo Vargas respondió con seguridad cada vez que fue exigido, manteniendo el empate sin goles al descanso, situación que generó algunos abucheos por la falta de anotaciones, pese al esfuerzo de ambos conjuntos.

Para la segunda parte, el Guadalajara tomó mayor protagonismo y adelantó líneas en busca del gol. Richard Ledezma probó con un disparo cruzado y Bryan González volvió a aparecer con un remate de cabeza que pasó por encima del arco. Atlas respondió con disparos de media distancia y aproximaciones encabezadas por Uros Đurđević, quien estuvo cerca de sorprender con una media vuelta dentro del área.

El ingreso de Armando González le dio mayor profundidad al ataque rojiblanco. Chivas presionó con intensidad durante varios pasajes del complemento, pero la falta de contundencia y la sólida actuación defensiva de Atlas impidieron que el marcador se moviera.

En los minutos finales, la intensidad se trasladó también a las tribunas. Ambas aficiones alentaron sin descanso, convirtiendo el Estadio Jalisco en un ambiente propio de un partido oficial, dejando en claro que el Clásico Tapatío rara vez se juega como un amistoso.

Sin goles en el tiempo regular, el pase a la final se definió desde los once pasos. Camilo Vargas se convirtió en el héroe de la noche al atajar el disparo de Roberto Alvarado. Posteriormente, Uros Đurđević y Edgar Zaldívar ejecutaron con frialdad, este último con una definición a lo Panenka, para sellar el triunfo 5-3 de Atlas.

Con esta victoria, los rojinegros aseguraron su lugar en la gran final de la Copa Pacífica, donde buscarán coronar su buen desempeño en el torneo de pretemporada.

CT