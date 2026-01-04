Los Seahawks se impusieron 13-3 a San Francisco con lo que obtuvieron el título de la división Oeste y el primer lugar de la Conferencia Nacional (NFC) de la NFL.

Gracias a concluir en la semana 18, última de la temporada, como los mejores de la NFC, los Seahawks, que tienen marca de 14-3, descansarán en la primera ronda de los Playoffs, en los que además serán locales en todos sus compromisos. Este logro representa un cierre de campaña sólido y consistente para Seattle.

Los 49ers, con marca de 12-5, ocupan el segundo lugar del Oeste y ya tienen asegurado su boleto a la Postemporada, aunque deberán jugar desde la ronda de comodines.

Los Seahawks dominaron el primer cuarto del juego gracias al gran trabajo de su defensiva y a su consistente ataque terrestre, en el que Kenneth Walker y Zach Charbonnet fueron imparables. Obtuvieron ventaja de 0-7 con un acarreo de 27 yardas de Charbonnet.

En el inicio del segundo cuarto, a pesar de su amplio dominio, Seattle no logró ampliar la ventaja por la falla de Jason Myers en un gol de campo de 47 yardas, pero el continuo control del encuentro le dio otra oportunidad al pateador, quien ahora sí capitalizó con una patada de 45 yardas para ampliar la distancia 0-10.

Antes del descanso, los 49ers rompieron el cero vía un gol de campo de 48 yardas de Eddy Piñeiro que los acercó 3-10.

El aplastante dominio del ataque terrestre de los Seahawks se mantuvo en la segunda mitad, aunque fallaron en sus intentos por convertir touchdown, optando por controlar el reloj y el ritmo del partido.

En el último periodo, Seattle amplió su ventaja con otro gol de campo de Myers y, con el respaldo de su defensiva (que interceptó por conducto de Drake Thomas a cuatro yardas de su zona de anotación), controlaron el juego y consumaron una victoria clave rumbo a los Playoffs.

CT