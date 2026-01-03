Rayados domina a Leones Negros y se instala en la final de la Copa Pacífica

Monterrey mostró su jerarquía y venció con contundencia 3-0 a Leones Negros para avanzar a la gran final de la Copa Pacífica, en duelo disputado en el Estadio Jalisco. El equipo dirigido por Domènec Torrent fue superior de principio a fin y no dejó espacio para sorpresas ante el conjunto universitario.

Desde los primeros minutos, Rayados tomó el control del encuentro con Sergio Canales como el cerebro del equipo. El español manejó los tiempos del partido y fue el principal generador de peligro, superando una y otra vez a la defensiva rival con su visión y precisión.

La superioridad regiomontana se reflejó en el marcador tras una gran asistencia de Canales para Roberto de la Rosa, quien atacó el espacio, dejó atrás al arquero y definió con calma para inaugurar el marcador.

Aunque el duelo no contó con una gran asistencia en las gradas, Monterrey mantuvo la iniciativa y siguió presionando. Antes del descanso, Anthony Martial aumentó la ventaja con una jugada de calidad individual: recortó dentro del área y picó el balón ante la salida del guardameta, firmando el 2-0 y su primer gol en el futbol mexicano.

En el complemento, Leones Negros sufrió un duro golpe con la lesión de Carlos Fierro, quien tuvo que abandonar el terreno de juego tras un desafortunado movimiento de rodilla, encendiendo las alarmas en el cuadro melenudo.

Rayados no bajó el ritmo y terminó por liquidar el encuentro luego de una presión alta de Martial, que derivó en la jugada culminada por Cristian Reyes para el tercer tanto de la noche.

Con el partido definido, ambos técnicos realizaron varios cambios para dosificar cargas y dar minutos a otros elementos. En el cierre, Leones Negros intentó reaccionar, pero la falta de contundencia y el orden defensivo de Monterrey evitaron cualquier intento de reacción.

Así, Rayados selló su pase a la final de la Copa Pacífica, donde enfrentará al ganador del clásico tapatío entre Chivas y Atlas.

