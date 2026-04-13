Charros de Jalisco presentan sus jerseys para la temporada 2026

La indumentaria del campeón de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol quedó develada. Los Charros de Jalisco estrenarán cuatro jerseys en la temporada 2026 del circuito veraniego, en la que buscarán el tan ansiado título de la Serie del Rey que se les negó la campaña anterior.

La espera por fin terminó. Este lunes se dieron a conocer las camisetas que vestirán a los Charros en la LMB , mismos que están caracterizados por colores típicos del estado de Jalisco y distintivos de la misma franquicia deportiva como lo son el azul, blanco y amarillo.

El jersey que los caporales utilizarán de local está teñido por un blanco elegante con detalles azules en el cuello y la palabra “Charros” misma que queda justo en medio del pecho. Mientras que, el de visita, representa al estado, ya que predomina el azul rey y cuenta con elementos amarillos que hacen recordar a la bandera jalisciense.

Y no podían faltar los jerseys alternativos e innovadores como el verde que asemeja el color del agave, elemento distintivo de la entidad, con detalles blancos y amarillos. Además de la camiseta que cuenta con el escudo retro de Charros que invita a la nostalgia en azul cielo.

De esta manera, los Charros de Jalisco se declaran listos para la temporada que iniciará para el club este viernes 17 de abril a las 20:15 horas cuando reciban a los Acereros de Monclova en el Estadio Panamericano. La serie se extenderá hasta el sábado y domingo cuando se disputen los encuentros a las 18:00 y 17:00 horas, respectivamente.

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Los Charros llegan con el uniforme oficial que honra la tradición de Jalisco y la proyecta con presencia que no pasa desapercibida.��



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SV