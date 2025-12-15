El futbol mexicano está de regreso. La Liga MX ha revelado el calendario para la primera jornada del Torneo Clausura 2026, que arrancará el viernes 9 de enero con una triple cartelera que promete emociones desde el inicio.

La jornada inaugural se pondrá en marcha con el enfrentamiento entre Atlas y Puebla a las 9:00 PM, en un duelo que abrirá las actividades en Guadalajara. A la misma hora, Mazatlán FC recibirá a FC Juárez en la costa, mientras que en el norte, Tijuana se medirá al América.

El sábado 10 de enero traerá cuatro encuentros cruciales. Las emociones comienzan a las 5:00 PM cuando Guadalajara enfrente a Pachuca. La actividad continúa a las 7:00 PM con dos duelos simultáneos: León recibirá a Cruz Azul, y Santos Laguna hará lo propio contra Necaxa. El día cerrará a las 9:00 PM con el choque de alto calibre entre Monterrey y Toluca.

La jornada concluirá el domingo 11 de enero con dos partidos: Pumas UNAM enfrentará a Querétaro al mediodía (12:00 PM), y el cierre estelar correrá a cargo del enfrentamiento entre Atlético San Luis y Tigres UANL a las 7:00 PM.

El Clausura 2026 promete ser un torneo competitivo y lleno de sorpresas, con una Jornada 1 que pondrá a prueba a varios contendientes al título desde el primer silbatazo.

SV