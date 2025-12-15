José Riestra es nombrado Presidente Ejecutivo del Sporting de Gijón

El Grupo Orlegi ha movido sus piezas directivas transatlánticas. José Riestra López ha sido nombrado como el nuevo Presidente Ejecutivo del Real Sporting de Gijón, club español de Segunda División bajo la propiedad del conglomerado mexicano. El nombramiento, anunciado por Alejandro Irarragorri al término de la Junta de Accionistas, subraya la urgencia de alcanzar el ansiado ascenso a Primera División.

Riestra, de 44 años tiene una trayectoria en México marcada por el éxito más rotundo de la historia reciente de Orlegi: liderar al Atlas a conseguir el Bicampeonato de la Liga MX (Apertura 2021 y Clausura 2022), rompiendo una sequía de títulos de 70 años. Además, supervisó la construcción de la Academia AGA, un centro de alto rendimiento de referencia.

El directivo mexicano, quien ha ocupado cargos como Director Global de Futbol de Orlegi, sustituye a David Guerra Gómez, que ahora ocupará la Vicepresidencia Ejecutiva.

Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del Sporting, explicó que, si bien se han logrado avances financieros y de infraestructura desde 2022, el objetivo deportivo principal no se ha cumplido. La llegada de Riestra, un ejecutivo con experiencia probada en transformar estructuras institucionales en éxito competitivo inmediato, es una apuesta directa para aplicar la exitosa "fórmula Atlas" y asegurar que el Sporting regrese a la máxima categoría del futbol español. Su misión en Gijón es clara: convertir la solidez administrativa en resultados en el campo.

