En estos momentos se celebra el Clásico Mundial de Béisbol, apenas en la etapa de fase de grupos rumbo a las siguientes rondas eliminatorias. Este día, la acción incluye disputas entre Colombia y Panamá, República Dominicana e Israel; Brasil y Gran Bretaña, Venezuela vs Nicaragua, Cuba vs Puerto Rico y el duelo estelar del día de hoy: México vs Estados Unidos en el Daikin Park, de Houston, Texas.

En algunos casos, el nivel de juego da un encuentro reñido y emocionante, pero en otros puede que la diferencia sea tan grande que el marcador comience a extenderse sin manera de parar. Por ello se ha creado la Regla de Misericordia, que buscará evitar que los marcadores se descontrolen demasiado.

¿Qué es y cómo funciona la "Ley de Misericordia" en el béisbol?

La "Ley de Misericordia" en el Clásico Mundial de Béisbol permite terminar un partido que muestre un marcador demasiado abultado e inalcanzable. En 2026, la Ley de Misericordia en el Béisbol o Mercy Rule se aplica en los siguientes escenarios:

Partido con una diferencia de 15 carreras después de la quinta entrada.

Partido con diferencia de 10 carreras después de la séptima entrada

Este mecanismo de terminación de partidos, busca evitar humillaciones y proteger a jugadores de ambos equipos. Cabe destacar que No hay regla de misericordia en las semifinales ni en la final por lo que, si ocurre una diferencia muy grande en estas instancias, la población deberá esperar hasta la finalización del torneo.

