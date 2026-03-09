Isaac del Toro, en el Top 10 del inicio del Tirreno-Adriático 2026

Este 9 de marzo, el mexicano Isaac del Toro logró posicionarse entre los 10 mejores tiempos de la primera etapa de la Tirreno Adriático 2026, una carrera ciclista por etapas que se celebrará desde hoy y hasta el 15 de marzo en Italia. Será la edición número 61 del certamen y la séptima carrera del UCI World Tour 2026.

Fue el italiano, el de casa, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), quien impuso su ley en el certamen que ya ha ganado en cuatro ocasiones y que convirtió en la más rápida de la historia con una media de 56.86 kilómetros por hora (km/h).

Rey indiscutible del recorrido de 11.5 km con salida y llegada en Lido Di Camaiore. Ganador de cuatro contrarrelojes (2022, 2023, 2025 y 2026) inaugurales entre los mares Tirreno y Adriático que dan nombre a la competición y de una quinta, en la octava etapa, en el año 2020.

Marcó un tiempo de 12:08, 22 segundos más veloz que Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) , para firmar el doblete del equipo. El podio lo completó Maximilian Walscheid (Lidl-trek), a 26 segundos del veloz ciclista italiano, especialista en esta modalidad.

La actuación de del Toro

Primoz Roglic (BORA), que inauguró su temporada, finalizó séptimo a 31 segundos, con la esperanza de levantar a final de semana el "Tridente" por tercera vez en su carrera. Por su parte, el joven Isaac del Toro fue décimo, a 36 segundos del líder .

Para la segunda etapa, se prevé un recorrido de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, totalmente toscana, que presenta tramos con pendientes de más del 10 por ciento. Tras el sólido inicio en el certamen, se espera que Isaac del Toro logre remontar posiciones en las próximas etapas de montaña, terreno donde suele imponerse ante sus rivales .

La subida a Castelnuovo Val di Cecina, la más exigente del día, es la antesala de un tramo de "sterrato" (terreno sin asfaltar) casi completamente en ascenso. Para coronar la etapa, un final con el 15 % de pendiente a las afueras de San Gimignano.

El resto de los contrincantes

Desde 2022, solo el español Juan Ayuso (ahora con Lidl-Trek), que no participa en esta edición al estar en liza en la París-Niza, consiguió apartar a Ganna de la victoria en la crono inicial.

El sudafricano Alan Hatherly (Jayco), finalmente sexto, fue el que más tiempo estuvo en la silla caliente, con una marca de 12:38 que muchos consideraron más que suficiente para un podio. De hecho, Del Toro, pese a haber mejorado el primer sector respecto al sudafricano en seis segundos, acabó por detrás con 12:44.

No fue hasta los últimos corredores cuando Walscheid, Arensman y Ganna, especialmente este último, vapulearon los tiempos anteriores.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF