Irak hará el viaje a México para el repechaje del Mundial 2026

Días después de que las declaraciones de Graham Arnold, técnico de la Selección de Irak, encendieran el debate al pedir a la FIFA un ajuste en las fechas del repechaje en México rumbo a la Copa Mundial 2026, el panorama comienza a despejarse.

A pesar de la incertidumbre generada por temas logísticos, diplomáticos y el complejo contexto internacional, la federación iraquí confirmó que su selección viajará a México para disputar el partido que puede marcar su regreso a una Copa del Mundo.

Mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales, Adnan Dirjal, presidente de la federación, aseguró que el combinado asiático enfrentará el reto con el objetivo claro de competir y concentrarse únicamente en el ámbito deportivo, apoyado por las gestiones realizadas desde la FIFA para resolver los problemas de visado y garantizar que el repechaje se juegue conforme a lo establecido.

"Debido a las circunstancias y desafíos que enfrenta la región, contactamos a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para explicarle las dificultades que implicaba el traslado. Al día siguiente, el señor Infantino se puso en contacto con Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, para dar seguimiento al caso y ayudar a superar los obstáculos en la salida de nuestra selección rumbo a México" , se puede leer.

كلمة السيد عدنان درجال

رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

حول تحضيرات منتخبنا الوطني لمباراة الملحق المقبلة،

والتي ستقام في مدينة مونتيري – المكسيك.



Remarks by Mr. Adnan Dirjal, President of the Iraq Football Association, on the preparations of the Iraq National Team for the… pic.twitter.com/uBcnx9P2Cb— Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 14, 2026

El texto agrega que el viaje para disputar la oportunidad de llegar al torneo, mismo que será en Monterrey el 31 de marzo, se dará en los siguientes días en un vuelo privado.

"La Selección de Irak viajará en un avión privado y ya logramos contactar a algunos clubes de nuestros jugadores para garantizar que se sumen al equipo con antelación", finalizó.

Los partidos del repechaje al Mundial 2026 que se jugarán en México

El pasado mes de noviembre de 2025, la FIFA confirmó el calendario del Torneo de Repechaje de la Copa Mundial 2026, duelos en que se definirán los últimos boletos para la justa del próximo verano y que se disputarán en México, con sedes en Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Guadalajara (AKRON) será la sede de la fase uno de repesca, en la que participarán Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo. Por su parte, el Estadio de Monterrey será la sede de la fase dos, serie conformada por Bolivia, Surinam e Irak.

En el Estadio de Guadalajara, Nueva Caledonia y Jamaica pelearán en la semifinal por meterse a la final ante la RD Congo, rival contra el que se jugará el boleto mundialista. Mientras que en Monterrey, Surinam y Bolivia se verán las caras y el ganador irá ante Irak por el segundo boleto que dará el repechaje.

Las semifinales en ambas ciudades se jugarán el jueves 26 de marzo, mientras que las finales se disputarán el martes 31 del mismo mes. Todos los encuentros serán a partido único, lo que asegura duelos de gran tensión y sin margen de error para los futbolistas en la búsqueda de los últimos lugares para el Mundial 2026.

*Con información de SUN

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