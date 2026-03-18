Guadalajara firmó una actuación dominante en el estadio Akron y goleó 5-0 a León en el duelo pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026 , resultado que le permitió recuperar el liderato del torneo. El equipo dirigido por Gabriel Milito impuso condiciones desde los primeros minutos, generando peligro constante y evidenciando la fragilidad de una Fiera que nunca logró asentarse en el partido.

La insistencia rojiblanca tuvo recompensa al minuto 36, cuando Brian Gutiérrez marcó un golazo desde fuera del área para abrir el marcador. Antes del descanso, Chivas ya había avisado en múltiples ocasiones, pero se encontró con un arquero atento que evitó una desventaja mayor para los visitantes.

Para la segunda mitad, Guadalajara mantuvo la intensidad y amplió rápidamente la ventaja con una gran definición de Santiago Sandoval tras un tiro de esquina. La situación se complicó aún más para León con la expulsión de Jordi Cortizo al minuto 61, lo que dejó al equipo esmeralda sin capacidad de reacción ante el dominio local.

Chivas aprovechó el escenario y no bajó el ritmo. Armando González convirtió desde el punto penal para el tercero, mientras que Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos se sumaron a la goleada en los minutos finales, sellando una noche redonda para el conjunto tapatío, que mostró contundencia y solidez en todas sus líneas.

Con este resultado, la tabla general sufrió movimientos importantes, ya que Guadalajara escaló a la primera posición del Clausura 2026 , desplazando a sus perseguidores directos y apretando aún más la lucha en la parte alta, mientras que León se mantiene en la zona baja tras una nueva derrota.

Así queda la tabla general tras el Chivas vs León

Posición Equipo Puntos 1 Chivas 27 2 Cruz Azul 26 3 Toluca 25 4 Pachuca 21 5 Pumas 20 6 Tigres 17 7 América 17 8 Atlas 17 9 Monterrey 14 10 Xolos 12 11 Puebla 12 12 Atlético San Luis 11 13 Juárez 11 14 Necaxa 10 15 Mazatlán 10 16 León 10 17 Querétaro 7 18 Santos 5

SV