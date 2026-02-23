LeBron James, incansable e inalcanzable

Hace unos años, parecía que el récord de puntos de Kareem Abdul-Jabbar en temporada regular estaba a salvo y era imbatible, pero llegó LeBron James y, no solo lo superó, sino que ya llegó a otra asomborsa cifra, alcanzando los 43 mil puntos en su carrera durante el reciente partido de los Lakers contra los Celtics , que, sin embargo, perdieron los californianos, frustrando la noche de James.

La clave, además del talento, está en la longevidad. "El Rey" ha aparecido mil 600 veces en la duela en 23 temporadas y está a una docena de partidos de superar a Robert Parish por la mayor cantidad de juegos disputados en la NBA . Con más de 20 encuentros restantes en la temporada, ese hito también estará en manos de James al final de la temporada regular, si las lesiones lo permiten.

La historia de los puntos de LeBron James

A lo largo de estos 23 años en la liga, la media de puntos por noche de LeBron está en 27, siendo su peor temporada la de novato, con solo 20 unidades, seguida de la actual, con 21 por partido.

Curiosamente, solo ostenta un título de anotador, en 2007-2008, con 30 unidades en promedio, el que también es su mejor registro personal.

Una forma de dimensionar este logro es a través de Kevin Durant, no por su calidad y habilidad anotadora, sino en números. Durant es el siguiente jugador activo en la lista histórica , ubicado en sexto lugar con 31 mil 927 puntos. Su temporada 18 la terminará, basados en sus 27 puntos por partido, con poco más de 32 mil 600 unidades.

Esto significa que para que alcance la misma cifra que James —no necesariamente superarlo a él—, solo podrá perderse 26 partidos en total de las próximas cinco campañas, que representan jugar por los mismos 23 años que James.

Vince Carter es el único que también ha llegado al menos a 22 años en la liga, pero él, como la inmensa mayoría de jugadores que alcanzaron las dos décadas en las duelas, tuvieron una disminución abismal de puntos.

LeBron ha bajado cuatro puntos su media tras esa marca, pero sigue en 23 por partido. Carter pasó de 18 a seis; Dirk Nowitzki de 21 a 10; Kevin Garnett de 18 a cinco; el propio Kareem Abdul Jabbar bajó de 25 a 10 en su año 20; y Kobe Bryant, que ponía 25 puntos, bajó a 17 en su último año y a esa caída, LeBron James ha sido ajeno en la que podría ser su última temporada .

