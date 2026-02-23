Armando "Hormiga" González, el delantero de Chivas, el joven de 22 años que ya es una figura histórica para el Rebaño Sagrado y referente para el puesto ofensivo dentro de la Liga MX, el que recientemente fue incluido en una lista de goleadores Sub-23 (noveno) a nivel internacional, el otaku rojiblanco, es hoy buscado por Europa.

El joven de Guadalajara se encuentra en la mira de equipos internacionales, no solo gracias a sus 17 goles marcados hasta ahora, sino por la representatividad que ha logrado al consolidarse dentro de Chivas, al mando de Gabriel Milito y con el ejemplo que le dejó la figura del balompié mexicano, Javier "Chicharito" Hernández.

Su rendimiento ha cruzado fronteras.

Las propuestas rechazadas

De acuerdo con información consultada por El Informador, el Feyenoord ha seguido de cerca su evolución en Guadalajara. El conjunto neerlandés ha elaborado reportes recientes sobre el goleador de Chivas, por lo que se encuentra en el radar del club europeo para incorporarlo a sus filas.

Por ahora, no hay una propuesta formal ni negociaciones abiertas entre ambas instituciones; sin embargo, el seguimiento existe y podría evolucionar si el atacante mantiene el ritmo actual. Desde el entorno del futbolista, el mensaje es claro: concentración absoluta en Chivas y en los objetivos inmediatos del equipo.

Durante la temporada 2025-2026, González acumula 17 goles en 24 compromisos oficiales, números que lo ubican como el segundo máximo anotador Sub-23 del mundo entre futbolistas de primera división. Solo lo supera el delantero del Crusaders FC, Fraser Bryden, quien suma 19 tantos en Irlanda del Norte.

No es la primera vez que el mercado europeo pone los ojos en elementos mexicanos. Varios jugadores como Santiago Giménez o Stephano Carrillo han sentado un precedente positivo. En este sentido, González aparece como un elemento atractivo, con juventud, regularidad y proyección internacional.

El Barcelona se suma a la contienda por la "Hormiga"

En víspera del Mundial 2026, la "Hormiga" González está siendo considerado como una de las mejores opciones para jugar, al mismo tiempo que se lo está relacionando con clubes europeos, entre ellos el Barcelona.

De acuerdo con ESPN, ya hubo contacto entre la entidad catalana y el jugador originario de Celaya. El director deportivo del club, Deco, se encuentra en la búsqueda de un sustituto para cuando delanteros de mayor jerarquía se retiren, y González es una de las opciones más atractivas.

No cabe duda de que el rendimiento de Armando González ha sido sobresaliente, al punto de ser deseado en escuadras extranjeras; pero todo indica que, hasta el momento, salir de Chivas no es opción en el futuro próximo del delantero.

