Luego de los hechos registrados recientemente en el Estado de Jalisco, los clubes de futbol Chivas y Atlas adoptaron posturas distintas respecto a la continuidad de sus actividades deportivas, priorizando en todo momento la integridad de sus jugadores, cuerpos técnicos y personal administrativo ante el contexto que se vive en la entidad.

El plan de Chivas

Por un lado, el Guadalajara mantendrá su entrenamiento programado para la tarde en sus instalaciones, desarrollando la sesión de manera presencial y bajo estrictos protocolos internos de seguridad. La institución rojiblanca se mantiene al pendiente con las autoridades estatales y municipales, con el objetivo de garantizar que la práctica se lleve a cabo en condiciones adecuadas.

La directiva, en conjunto con el cuerpo técnico, consideró viable continuar con la planificación establecida para no afectar la preparación física, futbolística y táctica del plantel de cara a sus próximos compromisos oficiales.

Lo que hizo Atlas

En contraste, Atlas decidió implementar entrenamientos de forma remota como medida preventiva. La directiva del conjunto Rojinegro comunicó a los jugadores que trabajarían desde casa bajo la supervisión virtual del cuerpo técnico y del área de preparación física, siguiendo rutinas específicas diseñadas para mantener el ritmo competitivo.

La indicación fue aplicada desde el primer equipo hasta las fuerzas inferiores, por lo que no se realizó ninguna actividad en las instalaciones de la Academia AGA. Será en las próximas horas cuando la institución informe si esta modalidad continuará durante el resto de la semana o si se retomarán las prácticas presenciales.

Lo que se espera para el deporte en Jalisco

En el mismo contexto, y derivado de la situación de seguridad que atraviesa el Estado de Jalisco, todos los eventos deportivos programados para este domingo y lunes fueron suspendidos y reprogramados hasta nuevo aviso. Entre los eventos afectados se encuentran los encuentros de Charros Softbol Femenil, Tapatías Voleibol, así como la corrida de toros prevista en la Plaza Nuevo Progreso.

Las autoridades correspondientes y las organizaciones deportivas continúan evaluando las condiciones en la Entidad con la finalidad de determinar el momento oportuno para reanudar las actividades, siempre priorizando que el desarrollo de los eventos se realice bajo un entorno seguro para participantes y asistentes.

