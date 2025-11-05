Liga MX: Así está la pelea por el último lugar del Play-In

Tras 16 jornadas del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, la lucha por el último boleto al Play-In está más cerrada que nunca. Pumas ocupa actualmente la décima posición de la tabla, con 18 puntos, y tiene en sus manos la posibilidad de asegurar su lugar en la fase de eliminación de la Liguilla.Sin embargo, otros cinco clubes también tienen opciones de quedarse con el último pase, dependiendo de los resultados de la Jornada 17. Los auriazules registran un diferencial de goles de -2 (21 goles a favor y 23 en contra), mejor que la mayoría de sus perseguidores.Pumas (18 puntos / -2 de diferencia de goles)Santos Laguna (17 puntos / -7)Atlas (17 puntos / -9)Querétaro (17 puntos / -11)Atlético San Luis (16 puntos / -2)Necaxa (16 puntos / -8)La última jornada del Apertura 2025 definirá qué club se quedará con el último lugar del Play-In, en un cierre de campaña marcado por la paridad y la competencia directa entre varios equipos.Con información de SUN.SV