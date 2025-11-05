Liga MX: Así está la pelea por el último lugar del Play-In

Tras 16 jornadas del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, la lucha por el último boleto al Play-In está más cerrada que nunca. Pumas ocupa actualmente la décima posición de la tabla, con 18 puntos, y tiene en sus manos la posibilidad de asegurar su lugar en la fase de eliminación de la Liguilla.

Sin embargo, otros cinco clubes también tienen opciones de quedarse con el último pase, dependiendo de los resultados de la Jornada 17. Los auriazules registran un diferencial de goles de -2 (21 goles a favor y 23 en contra), mejor que la mayoría de sus perseguidores.

Escenarios para la última jornada

Pumas (18 puntos / -2 de diferencia de goles)

Rival: visita a Cruz Azul.

Qué necesita: la victoria asegura el décimo lugar. Con un empate, dependerá de que Santos, Atlas y Querétaro no ganen. Si pierde, deberá esperar que ninguno de sus perseguidores sume tres puntos.

Santos Laguna (17 puntos / -7)

Rival: recibe a Pachuca.

Qué necesita: ganar, que Pumas pierda y que Atlas y Querétaro no sumen tres puntos. Cualquier otro resultado lo elimina.

Atlas (17 puntos / -9)

Rival: visita a Tijuana.

Qué necesita: triunfo propio, derrota de Pumas y que Santos y Querétaro no sumen de tres puntos.

Querétaro (17 puntos / -11)

Rival: visita a Bravos.

Qué necesita: ganar, que Pumas pierda y que Santos y Atlas no sumen de tres puntos.

Atlético San Luis (16 puntos / -2)

Rival: visita a Tigres.

Qué necesita: Triunfo propio, derrota de Pumas y que Santos, Atlas, Querétaro y Necaxa (solo si golea) no sumen tres puntos.

Necaxa (16 puntos / -8)

Rival: visita a Mazatlán.

Qué necesita: ganar, que Pumas pierda y que Santos, Atlas, Querétaro y Atlético San Luis no sumen tres puntos.

La última jornada del Apertura 2025 definirá qué club se quedará con el último lugar del Play-In, en un cierre de campaña marcado por la paridad y la competencia directa entre varios equipos.

