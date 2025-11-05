'Canelo' Álvarez ya no es prioridad, así encendió David Benavidez su rivalidad

La ciudad de Riad será el epicentro del boxeo mundial el próximo 22 de noviembre, cuando la ANB Arena acoja una velada de la Riyadh Season con cuatro títulos en disputa. El combate estelar tendrá como protagonista al estadounidense David Benavídez (30-0, 24 KOs), quien defenderá por primera vez su título semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ante el británico Anthony Yarde (27-3, 24 KOs).

En entrevista con MARCA, el boxeador de raíces mexicanas aseguró estar en su mejor momento y listo para brillar en su nueva división. “Yarde es fuerte, buen púgil, pegador y tiene gran experiencia ya que se ha enfrentado a boxeadores de la talla de Beterbiev o Kovalev, pero yo llevo cuatro meses y medio entrenando y haré lo que suelo hacer, meteré muchas combinaciones, le trabajaré el cuerpo, a ver lo que tiene y lo que trae, y daré una pelea buena al público”, advirtió el campeón conocido como “Bandera Roja”.

Pero más allá del combate en puerta, Benavídez encendió la conversación al dejar claro que Saúl “Canelo” Álvarez ya no es una prioridad en su carrera.

“No sé qué está buscando, si quiere dinero y el respeto de la gente debería enfrentarse a mí. No digo que me tiene miedo, pero estoy preparado y si nos enfrentamos yo le ganaré”, dijo.

Sus palabras suponen un giro en la rivalidad que durante años alimentó las esperanzas de los aficionados de ver un enfrentamiento entre ambos. Benavídez, quien fue campeón en el peso supermedio —categoría donde Canelo reina—, ahora busca consolidarse entre los semipesados (79,3 kg) y no descarta subir al peso crucero (90,7 kg).

Incluso mencionó un posible duelo con Gilberto “Zurdo” Ramírez para el 5 de mayo en Las Vegas, aunque subrayó que su mente está en Yarde.

Actualmente, Benavídez ocupa el noveno puesto en la lista libra por libra de The Ring, aunque aspira a más.

El estadounidense recordó su dura batalla con el cubano David Morrell, a quien derrotó en febrero pese a haber visitado la lona. Su objetivo es claro: unificar los títulos semipesados ante figuras como Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

