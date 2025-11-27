Jueves, 27 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 27 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este jueves 27 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 27 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Chivas vs Cruz Azul | 20:07 horas | Amazon Prime Video |

Partidos hoy jueves 27 de noviembre de 2025 – Conference League EN VIVO

  • AZ Alkmaar vs Shelbourne FC | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • AC Omonia vs Dynamo Kyiv | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • Zrinjski Mostar vs BK Häcken | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • FCU Craiova 1948 vs Mainz 05 | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • HNK Rijeka vs AEK Larnaca | 14:00 horas | Disney+ Premium |
  • Strasbourg Alsace vs Crystal Palace | 14:00 horas | Disney+ Premium |
  • Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk | 14:00 horas | Disney+ Premium |
  • FC Drita vs KF Shkendija | 14:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy jueves 27 de noviembre de 2025 – Europa League EN VIVO

  • Feyenoord vs Celtic FC | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • Viktoria Plzen vs Freiburg | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • Fenerbahçe vs Ferencvaros | 11:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Lille vs GNK Dinamo Zagreb | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • PFC Ludogorets vs Celta | 11:45 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Nottingham Forest vs Malmö FF | 14:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Maccabi Tel Aviv FC vs O. Lyonnais | 14:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Panathinaikos vs Sturm Graz | 14:00 horas | Disney+ Premium |
  • Crvena Zvezda vs FCSB | 14:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy jueves 27 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 EN VIVO

  • Portugal vs Austria | 10:00 horas | TUDN, ViX Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

