El Club América confirmó que el defensa colombiano Cristian Borja sufrió una lesión de rodilla y estará fuera de actividad por el resto del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, incluida la Liguilla.

La directiva de las Águilas informó la noche de ayer domingo 3 de mayo, a través de sus redes sociales, que el futbolista presentó una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El equipo también precisó que el tiempo de recuperación del jugador dependerá de su evolución médica.

La baja representa un golpe importante para el equipo dirigido por el brasileño Andre Jardine, ya que Borja se había vuelto una de las piezas habituales dentro del once titular del conjunto azulcrema durante la campaña.

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Cristian Borja era un jugador habitual con Andre Jardine

Durante la fase regular del Torneo Clausura 2026, Cristian Borja tuvo una participación constante con América. El zaguero colombiano vio actividad en 16 de los 17 encuentros disputados por el equipo, y en 15 de esos partidos arrancó como titular.

Su regularidad dentro del esquema de Andre Jardine lo convirtió en uno de los jugadores de confianza del cuerpo técnico, por lo que su ausencia llega en uno de los momentos más importantes del campeonato.

Borja sufrió la lesión durante el partido de ida de los cuartos de final entre América y Pumas, duelo que terminó empatado 3-3 y que se disputó en el Estadio Banorte. El defensa tuvo que abandonar el encuentro tras resentirse físicamente.

Su ausencia se suma a otras bajas que enfrenta el América en esta etapa definitiva del torneo. En días recientes, el equipo también perdió al colombiano Raúl Zúñiga, quien sufrió una fractura de clavícula. Antes del arranque de los cuartos de final, el delantero uruguayo Brian Rodríguez también quedó fuera por molestias musculares.

América buscará avanzar ante Pumas en la vuelta

En el partido de ida de los cuartos de final, América fue superado por Pumas durante gran parte del encuentro. Sin embargo, el conjunto azulcrema logró rescatar el empate gracias a dos penaltis convertidos por Henry Martín y Alejandro Zendejas.

Aunque el marcador terminó igualado, América necesita vencer a Pumas en el partido de vuelta para conseguir su pase a las semifinales del Clausura 2026. En caso contrario, serán los universitarios quienes avancen a la ronda de los cuatro mejores del torneo.

El encuentro de vuelta está programado para disputarse el próximo domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. El partido comenzará a las 19:15 horas.

Con la ausencia confirmada de Cristian Borja y otras bajas importantes dentro del plantel, América enfrentará uno de sus partidos más exigentes del torneo en la Liguilla del futbol mexicano.

*Con información de EFE

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