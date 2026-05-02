La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del deporte más popular del planeta. Por primera vez, el torneo no solo será organizado por tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), sino que también expandirá su cupo oficial a 48 selecciones participantes.

Esta decisión de la FIFA ha cambiado por completo las reglas del juego en las eliminatorias internacionales. Al aumentar los boletos disponibles para cada confederación, equipos que históricamente se quedaban a un solo paso de la gloria hoy tienen su lugar asegurado en la élite del balompié.

¿Qué significa esto para el aficionado que consume futbol internacional? Representa una oportunidad de ver estilos de juego frescos y narrativas de superación increíbles. Sobre todo, nos regalará la emoción genuina de ver a equipos que llegan con cero participaciones previas en su historial mundialista.

Las 4 selecciones que debutan en el Mundial 2026

El filtro de las eliminatorias alrededor del mundo ha dejado a 4 naciones listas para escuchar su himno nacional por primera vez en la máxima justa.

A continuación, te presentamos quiénes son estos valientes, cómo llegan posicionados en el ranking FIFA y a qué potencias históricas se enfrentarán en la fase de grupos.

1. Uzbekistán (Confederación Asiática - AFC)

Son el equipo debutante mejor posicionado en la actualidad, ocupando el puesto 50 del ranking FIFA.

Tras años de quedarse en la orilla en los repechajes asiáticos, lograron su boleto directo mostrando un futbol sumamente sólido, ordenado y letal al contragolpe.

¿En qué grupo están? Fueron sorteados en el Grupo K.

Fueron sorteados en el Grupo K. Rivales a vencer: Tendrán una prueba de fuego absoluta ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, además de medirse contra la siempre difícil Colombia y la República Democrática del Congo.

2. Jordania (Confederación Asiática - AFC)

Los jordanos llegan a Norteamérica ubicados en el puesto 63 del ranking FIFA.

Su histórica clasificación es el premio a un proyecto deportivo a largo plazo que los llevó a ser subcampeones de la Copa Asiática recientemente.

¿En qué grupo están? Se ubican en el Grupo J.

Se ubican en el Grupo J. Rivales a vencer: El destino del sorteo los puso frente a la actual campeona del mundo, la Argentina de Lionel Scaloni, además de chocar contra Argelia y Austria.

3. Cabo Verde (Confederación Africana - CAF)

Los "Tiburones Azules" son, sin duda, la gran historia de superación de este torneo. Con una población de apenas medio millón de habitantes, se ubican en el puesto 69 del ranking FIFA.

Dominaron su grupo eliminatorio con autoridad, dejando atrás a potencias continentales como Camerún para asegurar su primera Copa del Mundo.

¿En qué grupo están? Jugarán en el Grupo H.

Jugarán en el Grupo H. Rivales a vencer: Se verán las caras contra la poderosa España, la garra de Uruguay y el dinamismo de Arabia Saudita.

4. Curazao (Concacaf)

Representando a nuestra propia región, la pequeña isla caribeña de Curazao (actualmente en el puesto 82 del ranking FIFA) logró la hazaña que muchos creían imposible.

Su crecimiento en los últimos años ha sido notable, nutriéndose de jugadores con formación de primer nivel en el futbol europeo.

¿En qué grupo están? Quedaron instalados en el Grupo E.

Quedaron instalados en el Grupo E. Rivales a vencer: Tendrán que sobrevivir a un sector durísimo junto a la tetracampeona Alemania, la siempre física Costa de Marfil y la veloz Selección de Ecuador.

¿Cuándo y dónde veremos a estos equipos en acción?

El balón oficial comenzará a rodar el 11 de junio de 2026 en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, marcando el inicio de una fiesta global.

Sin embargo, la fase de grupos se extenderá por diversas sedes de primer nivel a lo largo y ancho de Norteamérica.

Para los cuatro debutantes, el objetivo principal será competir dignamente y no irse con las manos vacías en su primera experiencia.

El nuevo formato del torneo permite que los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, más los ocho mejores terceros lugares, avancen a la novedosa ronda de dieciseisavos de final.

Esto significa que una sola victoria, o incluso un par de empates, podrían ser suficientes para que cualquiera de estos cuatro equipos novatos haga historia.

Al final del día, la presión mediática y la obligación de ganar está sobre los favoritos, no sobre ellos.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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