El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa con una agenda llena de emociones en su Jornada 17, la última de la fase regular. Algunos conjuntos arriban a esta fecha con la presión de sumar puntos para colarse en el Play-In, el camino que aún les permite soñar con llegar a la Liguilla del futbol mexicano.Los aficionados podrán disfrutar los encuentros EN VIVO a través de distintos canales de televisión y plataformas digitales, con opciones para seguir la transmisión desde cualquier lugar.Este sábado promete duelos intensos entre conjuntos que quieren consolidar su posición en lo alto de la clasificación y otros que luchan por revertir resultados también para cerrar de manera digna su participación en el certamen.A continuación, se presenta la programación completa de los partidos de la Liga MX de este sábado 8 de noviembre, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ningún detalle de la jornada.No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, sábado 8 de noviembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México