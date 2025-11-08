El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa con una agenda llena de emociones en su Jornada 17, la última de la fase regular. Algunos conjuntos arriban a esta fecha con la presión de sumar puntos para colarse en el Play-In, el camino que aún les permite soñar con llegar a la Liguilla del futbol mexicano.

Los aficionados podrán disfrutar los encuentros EN VIVO a través de distintos canales de televisión y plataformas digitales, con opciones para seguir la transmisión desde cualquier lugar.

Este sábado promete duelos intensos entre conjuntos que quieren consolidar su posición en lo alto de la clasificación y otros que luchan por revertir resultados también para cerrar de manera digna su participación en el certamen.

A continuación, se presenta la programación completa de los partidos de la Liga MX de este sábado 8 de noviembre, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ningún detalle de la jornada.

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Tigres vs San Luis | 17:00 horas | Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Chivas vs Monterrey | 17:07 horas | Amazon Prime Video |

Toluca vs América | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One, TUDN, ViX Premium |

León vs Puebla | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Cruz Azul vs Pumas| 21:05 horas | ViX Premium, TUDN |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, sábado 8 de noviembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

