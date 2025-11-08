El partido entre Santos y Pachuca pondrá punto final a la actividad de la Jornada 17 del Apertura 2025 este domingo. Para que no te lo pierdas, te dejamos en esta nota el horario y los canales donde podrás seguirlo EN VIVO.

Cómo llegan Santos vs Pachuca a la Jornada 17 de la Liga MX

La fase regular del torneo de la Liga MX llega a su fin con el partido Santos vs Pachuca, el cual servirá para acomodar a los contendientes del Play-In.

Pachuca tiene ya su boleto, pero buscarán cerrar de manera más digna esta parte del campeonato, mientras que el conjunto de La Laguna tiene más en mente consolidar un proyecto de cara al siguiente campeonato.

Ambos conjuntos han tenido un mal desempeño, pero que el sistema de competencia les otorgue otra oportunidad es maquillar su pésima temporada.

Jaime Lozano ha tenido un desempeño mediano con los Tuzos; la jornada pasada perdieron en casa ante el Guadalajara y los relegó a la fase de reclasificación; el Santos, al mando del español Francisco Rodríguez Vílchez, fue goleado 4-1 por el Necaxa la Jornada 16.

A ambos cuadros les caería de maravilla la victoria, pero el perdedor no hará drama debido a que es la tendencia. Un empate sería más decepcionante para los dos.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs Pachuca de la J17 - Liga MX

El juego de la jornada 17 será domingo 9 de noviembre en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. El partido empezará a las 17:00 horas, tiempo del centro del país, y se podrá ver por streaming. También podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los equipos y checar todos los detalles y resultados en EL INFORMADOR.

