Liga MX 2026-2027, una nueva era sin ascenso ni descenso y con cambios en el formato

A unas horas del arranque del Torneo Apertura 2026, la Liga MX publicó el Reglamento de Competencia para la temporada 2026-2027. El documento no sólo establece las reglas deportivas del campeonato , también confirma modificaciones que impactan la estructura del futbol mexicano y que han reabierto el debate sobre el rumbo de la Primera División.

El cambio de mayor alcance aparece en el Artículo 35. A partir de la temporada 2026-2027, los clubes de Liga MX ya no descenderán a la Liga de Expansión, mientras que los equipos de Expansión tampoco podrán ascender mediante el mérito deportivo. La medida oficializa un modelo que, en la práctica, ya operaba desde 2020, pero ahora queda incorporado de forma expresa en el reglamento de competencia.

El ascenso y descenso quedan fuera del sistema

La desaparición del ascenso y descenso representa uno de los cambios más importantes en la historia reciente del futbol mexicano. Durante años existió la posibilidad de recuperar ese sistema, incluso después de que varios clubes de Expansión impulsaran recursos legales y llevaran el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Sin embargo, el nuevo reglamento elimina cualquier posibilidad de movimientos entre ambas categorías durante la temporada que inicia .

En términos deportivos, el cambio modifica uno de los principales incentivos de la competencia. Los clubes de la parte baja de la tabla ya no enfrentarán el riesgo de perder la categoría, mientras que las instituciones de Expansión carecerán del premio deportivo de alcanzar la Primera División aun cuando obtengan el campeonato.

La medida también mantiene el modelo de franquicias, similar al utilizado por ligas profesionales de Norteamérica, donde la permanencia depende de la estructura empresarial y no de los resultados deportivos.

Se elimina el Play-In

Otra de las novedades es la desaparición del Play-In para el Apertura 2026 . Después de las 17 jornadas del calendario regular, los ocho mejores equipos avanzarán directamente a los Cuartos de Final, retomando el formato tradicional de la Liguilla que durante años caracterizó al futbol mexicano.

El Play-In había sido implementado para ampliar las posibilidades de clasificación de los clubes ubicados entre los lugares siete y diez de la tabla general. Sin embargo, al igual que ocurrió en el torneo previo al Mundial 2026, el calendario vuelve a prescindir de esa fase para dar paso directo a la Liguilla.

Con ello también disminuye la cantidad de partidos antes de la fase final y se reduce el margen para que equipos con menor puntaje mantengan opciones de pelear por el campeonato.

Una liga con mayor autonomía

El reglamento también refleja el proceso de reorganización institucional que ha vivido el futbol mexicano durante los últimos meses.

La Liga MX ha fortalecido su funcionamiento como organismo con mayor autonomía en la administración de sus competencias, mientras la Federación Mexicana de Futbol mantiene las facultades regulatorias y de selección nacional. Esa redistribución de funciones ha permitido que varios aspectos deportivos y comerciales sean administrados directamente por la Liga y la Asamblea de Clubes .

Con el Apertura 2026 comienza una nueva etapa para la Liga MX. El torneo mantiene su formato de fase regular y Liguilla, pero inicia bajo un sistema en el que la permanencia ya no depende de los resultados deportivos y donde el acceso a la Primera División deja de ser una posibilidad para los clubes de la categoría de plata. El reglamento marca un cambio estructural que seguirá siendo motivo de discusión conforme avance la temporada.

SV