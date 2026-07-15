El Mundial 2026 esta a un solo partido de llegar a su fin. Tras una serie de eliminatorias cardíacas, la Selección de España y la Selección de Argentina se verán las caras en el partido más importante del planeta para definir al nuevo campeón del mundo.

Pero las pasiones de este torneo no solo se desatan por los goles o las jugadas; el porte, el carisma y el atractivo de los protagonistas también han dominado las tendencias globales y las redes sociales durante toda la competencia. La afición ya ha seleccionado a los integrantes del Top 10 de los más guapos de la Gran Final.

Los jugadores que robarán suspiros en el terreno de juego

Pau Cubarsí (España)

Edad: 19 años.

Posición: Defensa central.

Club actual: FC Barcelona.

2. Rodrigo De Paul (Argentina)

Edad: 32 años.

Posición: Mediocampista.

Club actual: Atlético de Madrid.

3. Lamine Yamal (España)

Edad: 19 años.

Posición: Extremo / Delantero.

Club actual: FC Barcelona.

4. Nico Paz (Argentina)

Edad: 21 años.

Posición: Mediocampista.

Club actual: Como 1907.

5. Ferran Torres (España)

Edad: 26 años.

Posición: Delantero / Extremo.

Club actual: FC Barcelona.

6. Julián Álvarez (Argentina)

Edad: 26 años.

Posición: Delantero.

Club actual: Atlético de Madrid.

7. Gavi (España)

Edad: 21 años.

Posición: Mediocampista.

Club actual: FC Barcelona.

8. Nicolas Tagliafico(Argentina)

Edad: 33 años.

Posición: Defensa / Lateral izquierdo.

Club actual: Olympique de Lyon.

9. Alex Baena (España)

Edad: 24 años.

Posición: Mediocampista.

Club actual: Villarreal.

10. Valentín Barco (Argentina)

Edad: 21 años.

Posición: Lateral izquierdo / Mediocampista.

Club actual: Brighton & Hove Albion.

La final entre España y Argentina tendrá lugar en el Estadio Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio a las 13:00 horas.

NG