Liga MX: ¿Cuál fue la última temporada con ascenso y descenso?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) oficializó el fin del ascenso y descenso para la temporada 2026-2027. Si te preguntas por qué tu equipo ya no bajará de categoría o por qué la Liga de Expansión perdió su premio mayor, aquí te explicamos el desenlace de esta polémica decisión.

El futbol mexicano ha experimentado una transformación radical en sus reglas de competencia. Tras años de incertidumbre y medidas temporales, la decisión es definitiva.

Te puede interesar: Atlas oficializa a Jorge Sánchez como refuerzo

A partir del ciclo futbolístico 2026-2027, el reglamento de la Liga MX no contemplará la posibilidad de que nuevos equipos suban a la Primera División.

Esta medida cierra por completo la puerta a los clubes que militan en la Liga de Expansión, quienes ya no tendrán la oportunidad de ascender mediante su rendimiento en la cancha.

La realidad es que este sistema, históricamente útil para incentivar la competitividad y castigar los malos resultados, dejó de aplicarse en la práctica desde el año 2020.

El último suspiro del ascenso deportivo

Para encontrar la última temporada con movimientos de ascenso y descenso en el futbol mexicano, es necesario retroceder ocho años en el tiempo.

Fue exactamente durante la temporada 2018-2019 cuando los aficionados presenciaron por última vez la emoción de un equipo ganando su lugar en el máximo circuito.

El Atlético de San Luis se convirtió en el último club en conseguir el anhelado ascenso deportivo a la Liga MX.

Este logro histórico se materializó luego de que el conjunto potosino conquistara el torneo Clausura 2019 del entonces llamado Ascenso MX.

Al obtener el bicampeonato de la categoría, el Atlético de San Luis evitó jugar una final de ascenso, coronándose de forma directa.

Aquel triunfo tuvo un sabor especial, ya que vencieron en la final a los Dorados de Sinaloa, equipo que en ese momento era dirigido por el legendario Diego Armando Maradona.

La multa millonaria que lo cambió todo

Por el lado del descenso, la historia tomó un rumbo que sentaría las bases para la eliminación del sistema.

Los Tiburones Rojos del Veracruz se convirtieron en el último club en perder la categoría deportivamente al finalizar esa misma temporada 2018-2019.

No obstante, el equipo jarocho no descendió a la división de plata gracias a una cláusula en el reglamento de competencia.

La posibilidad de cubrir una multa económica de 120 millones de pesos a cambio de conservar su lugar en la Primera División fue ejercida por la directiva.

Este pago millonario fue, en retrospectiva, la antesala del fin del sistema tradicional, demostrando que el poder económico podía sobreponerse al rendimiento deportivo.

La pandemia y el golpe final en los tribunales

La llegada de la crisis sanitaria global fue la estocada final para desaparecer el ascenso y descenso en México.

Bajo el argumento de proteger la estabilidad financiera de los clubes durante la crisis económica provocada por la pandemia, la Liga MX tomó una decisión drástica.

Se determinó suspender el sistema de ascenso y descenso por un periodo inicial de cinco años, cambiando las reglas del juego.

A partir de entonces, los equipos con peor rendimiento en la tabla de cocientes únicamente debían cubrir una sanción económica.

Estos recursos millonarios recaudados por las multas eran destinados a la Liga de Expansión como un apoyo financiero para su subsistencia.

Aunque el plazo de esta suspensión concluía originalmente con el torneo Apertura 2025, la historia no terminó ahí.

Diversos clubes de la Liga de Expansión llevaron el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para exigir el regreso del ascenso y descenso.

Sin embargo, los equipos inconformes no tuvieron éxito en su demanda internacional, perdiendo la batalla legal.

La nueva realidad de la Liga MX para 2026

Finalmente, la FMF decidió mantener el modelo actual y ahora lo ha oficializado de manera permanente en el nuevo reglamento.

El documento establece claramente que los 18 clubes que actualmente conforman la Liga MX conservarán su lugar en la máxima categoría sin riesgo de descender.

También puedes leer: América lanza el abono anual AP26-CL27: ESTO es lo que debes saber

Asimismo, la tradicional tabla de cocientes permanecerá dentro del formato de competencia, pero únicamente con fines estadísticos.

Esta tabla ya no tendrá ningún tipo de efecto deportivo sobre la permanencia de los equipos en la Primera División, consolidando una liga cerrada.

Esta nota fue creada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP