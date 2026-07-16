Jueves, 16 de Julio 2026

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F1: Confirman que Max Verstappen seguirá con Red Bull hasta 2028

El agente del piloto neerlandés ha puesto fin a las especulaciones sobre su futuro, asegurando que la intención del campeón del mundo es cumplir su contrato con la escudería austriaca hasta el final 

Por: Nadia González

El representante aclaró que Verstappen tiene un compromiso a largo plazo. IMAGO7/R. VADILLO

El representante aclaró que Verstappen tiene un compromiso a largo plazo. IMAGO7/R. VADILLO

Las especulaciones sobre el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 parecen haber llegado a su fin. En medio de una temporada de constantes rumores sobre posibles movimientos y tensiones internas en el equipo, el entorno del piloto neerlandés ha salido a aclarar definitivamente la situación. 

Rumores fuertes en el paddock

El representante de Verstappen ha salido a aclarar los rumores que durante varias semanas han perseguido al piloto; rumores sobre su posible cambio a la escudería McLaren. 

Raymond Vermeulen, representante del piloto neerlandés de 28 años, afirmó de manera clara que el actual competidor de Red Bull tiene la intención de cumplir la totalidad de su acuerdo laboral con la escudería de Milton Keynes. 

Estas declaraciones las dio el representante al medio de comunicación austríaco OE24. 

Contrato hasta 2028

El representante aclaró que Verstappen tiene un compromiso a largo plazo. “Se está escribiendo mucho sobre ello... Pero la verdad es que Max quiere terminar su tiempo con Red Bull. Tiene contrato hasta 2028 y le gustaría cumplirlo”, sostuvo Vermeulen a OE24. 

Sin embargo, también habló acerca de las herramientas legales que podría usar el piloto para desvincularse de la escudería, como lo es la clausula de rendimiento. 

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“El hecho de que exista esta cláusula no significa que la vayamos a activar... También podríamos haberla activado en los últimos años y no lo hemos hecho”, concluyó. 

Con esto, el representante de Max Verstappen confirma que que el compromiso del piloto con Red Bull se mantiene intacto. 

NG

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