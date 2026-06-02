Croacia vs Bélgica: horario y dónde ver EN VIVO el amistoso rumbo al Mundial 2026

Este martes 2 de junio de 2026, las selecciones nacionales de Croacia y Bélgica protagonizarán un amistoso internacional de alto nivel en el césped del Stadion HNK Rijeka. Este compromiso representa una prueba fundamental para ambas escuadras, que buscan afinar sus últimos detalles tácticos a escasas semanas de su debut en el Mundial 2026.

El enfrentamiento entre los Vatreni y los Diablos Rojos trasciende la etiqueta de un simple juego de exhibición. Para el combinado croata, dirigido por el estratega Zlatko Dalić, el duelo en casa es el escenario idóneo para poner a prueba su maquinaria colectiva. De acuerdo con los reportes de la Federación Croata de Fútbol y la prensa deportiva internacional, Dalić tiene la intención de ensayar un sistema táctico 3-4-2-1. Este esquema es un ensayo estratégico diseñado para contrarrestar el poderío de Inglaterra, su primer rival en la fase de grupos del Mundial. La presencia de figuras como Luka Modrić y Mateo Kovačić garantiza un mediocampo competitivo, capaz de dictar los tiempos y manejar la presión ante un rival de jerarquía.

Por su parte, la selección de Bélgica aterriza en este compromiso inmersa en un proceso de reestructuración y búsqueda de identidad. Tras un ciclo de altibajos bajo el mando de Domenico Tedesco y la posterior transición en su dirección técnica, el equipo necesita consolidar su proyecto deportivo y encontrar la cohesión necesaria sobre el terreno de juego. Referentes históricos como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois continúan siendo los pilares de una generación que busca redimirse tras la temprana eliminación en Qatar 2022. La calidad individual de los belgas, sumada a la irrupción de talentos jóvenes, los convierte en el sinodal perfecto para exigir al máximo a la zaga croata durante los noventa minutos.

El historial reciente entre estas dos naciones europeas añade una capa extra de competitividad al encuentro de hoy. El último antecedente oficial se remonta a la fase de grupos del Mundial de 2022, donde un tenso empate sin goles selló el destino de ambos: Bélgica se despidió del torneo en primera ronda, mientras que Croacia avanzó a las fases eliminatorias para, eventualmente, asegurar el tercer lugar. Previo a ese choque, los belgas lograron imponerse por la mínima diferencia (1-0) en un amistoso disputado en junio de 2021.

En cuanto a su estado de forma actual, ambas selecciones han mostrado dinámicas contrastantes en sus recientes duelos de preparación. Croacia ha logrado mantener una racha de solidez, convirtiendo el estadio de Rijeka en un recinto donde rara vez conocen la derrota frente a su afición. En contraste, Bélgica ha exhibido destellos de un futbol ofensivo, pero también ha dejado entrever ciertas desconcentraciones defensivas que les han costado resultados en sus últimos compromisos. Sin embargo, en un partido de esta magnitud, las estadísticas previas ceden el protagonismo al talento individual y a la capacidad de resolución de los jugadores en el momento clave.

Los 26 jugadores convocados por Bélgica para el Mundial 2026. X/BelRedDevils

Dónde y a qué hora ver el partido Croacia vs Bélgica

Fecha: martes 2 de junio

Horario: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

Canal: Sky Sports

Alineaciones probables para el juego Croacia vs Bélgica

Croacia:

Portero: Dominik Livaković.

Dominik Livaković. Defensas: Josip Šutalo, Martin Erlić, Joško Gvardiol.

Josip Šutalo, Martin Erlić, Joško Gvardiol. Mediocampistas: Josip Juranović, Luka Modrić, Mateo Kovačić, Borna Sosa.

Josip Juranović, Luka Modrić, Mateo Kovačić, Borna Sosa. Delanteros: Mario Pašalić, Andrej Kramarić y Bruno Petković.

Bélgica: