Guadalajara y CDMX alcanzarán este récord en Mundiales que pocos conocen y que no será fácil romper

El pitazo inicial de la Copa del Mundo de 2026 no solo marcará el comienzo del torneo deportivo más seguido del planeta, sino que también inscribirá un récord sin precedentes en los libros de historia del futbol: la Ciudad de México y Guadalajara se convertirán oficialmente en las primeras y únicas ciudades en el mundo en albergar partidos mundialistas en tres ediciones distintas, una hazaña logística y deportiva que difícilmente será igualada en el corto o mediano plazo.

Las dos ciudades ya habían abierto sus puertas al mundo en los certámenes de 1970 y 1986. En la capital del país, el mítico Estadio Azteca volverá a ser el epicentro de la acción, mientras que en tierras tapatías, el moderno Estadio Akron tomará el relevo del histórico Estadio Jalisco para consumar esta triple corona mundialista que reafirma la profunda tradición futbolística de ambas urbes.

Alcanzar tres designaciones como sede mundialista es una tarea de extrema complejidad debido a las estrictas políticas de rotación continental de la FIFA y a las crecientes exigencias técnicas para los países organizadores. Los mundiales modernos demandan una infraestructura de vanguardia, capacidades logísticas masivas y un respaldo financiero considerable. El hecho de que la Ciudad de México y Guadalajara hayan logrado mantener su relevancia, adaptando su capacidad para organizar un evento de esta magnitud a lo largo de un periodo de 56 años, demuestra una continuidad excepcional en su desarrollo deportivo y urbano.

Los antecedentes de estas sedes están grabados en la memoria colectiva del deporte. En 1970, México organizó su primer Mundial, un torneo que deslumbró por su color y que coronó al Brasil de Pelé, el cual disputó sus primeros cinco partidos en Guadalajara y la final en Ciudad de México.

Dieciséis años después, tras la renuncia de Colombia por motivos económicos, nuestro país dio un paso al frente para salvar la edición de 1986, el escenario donde el argentino Diego Armando Maradona alcanzó la inmortalidad deportiva.

La edición de 2026 no solo elevará a estas dos ciudades a un estatus inalcanzable, sino que también permitirá que Monterrey se sume a la lista de sedes repetidoras, ya que la capital neoleonesa tuvo su primera participación en 1986.

Hasta antes de la inauguración oficial de la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México y Guadalajara comparten técnicamente la cima de este rubro con un selecto grupo de ciudades globales que han recibido el torneo en dos ocasiones. No obstante, una vez que se disputen los primeros encuentros en territorio mexicano, esta dupla romperá el empate de manera definitiva. Dejarán atrás a una prestigiosa lista de capitales internacionales y centros deportivos de primer nivel que, por el momento, tendrán que conformarse con permanecer en el escalón de las dos participaciones.

A casi dos décadas de su inauguración, el estadio Guadalajara (Akron) cumplirá el objetivo para el que fue concebido: albergar partidos de una Copa del Mundo. ESPECIAL

Ciudades que han sido sede dos veces y quedarán atrás en 2026

A fecha de hoy, 2 de junio de 2026, la Ciudad de México y Guadalajara se encuentran empatadas en el primer lugar histórico con varias metrópolis que han tenido el honor de organizar partidos mundialistas en dos ediciones diferentes. Una vez que avance el actual torneo, las ciudades mexicanas se despegarán de este grupo.

Entre las urbes que ostentan el récord de dos participaciones destacan casos europeos y sudamericanos donde sus respectivos países repitieron como anfitriones. En Italia (1934 y 1990), ciudades como Roma, Milán, Nápoles, Turín, Florencia, Bolonia y Génova vivieron la experiencia por partida doble. En Francia (1938 y 1998), París, Marsella, Lyon, Burdeos y Toulouse lograron la misma hazaña.

Por su parte, Brasil (1950 y 2014) vio repetir a Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba y Recife. Alemania (1974 y 2006) hizo lo propio con Múnich, Berlín, Stuttgart, Frankfurt, Hannover, Dortmund, Gelsenkirchen y Hamburgo.

A esta lista de dos participaciones se suman en este 2026 la ciudad mexicana de Monterrey (1986 y 2026), así como varias sedes de Estados Unidos que ya habían participado en 1994, tales como Los Ángeles, el área de Nueva York/Nueva Jersey, San Francisco, Boston y Dallas. Todas ellas alcanzarán su segundo Mundial, pero observarán desde un peldaño abajo a la Ciudad de México y Guadalajara, las nuevas dueñas absolutas del récord.