La Selección Argentina hizo su primera práctica en Estados Unidos como parte de la preparación para el Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni inició oficialmente su puesta a punto en Kansas City, con Lionel Messi como principal referente.

Debido a que varios futbolistas llegan con molestias físicas o en plena recuperación (entre ellos el propio Messi, Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nicolás Paz, Leandro Paredes, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina), el cuerpo técnico decidió sumar a Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Nicolás Capaldo y Agustín Giay para colaborar en los entrenamientos y en los amistosos frente a Honduras e Islandia.

La práctica se desarrolló a puertas cerradas en el Compass Minerals National Performance Center, complejo perteneciente al Sporting Kansas City, que servirá como base de operaciones del seleccionado durante su participación en la Copa del Mundo.

El estreno mundialista está programado para el 16 de junio frente a Argelia. Hasta entonces, el equipo continuará entrenándose en Estados Unidos y tendrá como lugar de concentración el Hotel Origin de Kansas City, que funcionará como su centro logístico durante el torneo.

La delegación arribó a la ciudad estadounidense en diferentes grupos a lo largo del domingo. Una parte importante viajó en vuelo chárter desde Argentina, mientras que otros jugadores, incluido Messi, se incorporaron directamente en territorio norteamericano. Luego de instalarse, realizaron actividades de baja intensidad en el gimnasio del hotel.

Con el inicio de junio, mes en el que se disputará la Copa del Mundo, la Albiceleste retoma los entrenamientos de manera intensiva. Permanecerá en Kansas City hasta la disputa del primer amistoso preparatorio, previsto para el 6 de junio ante Honduras en Texas.

Posteriormente, el seleccionado viajará a Alabama para enfrentar a Islandia el 9 de junio en la ciudad de Auburn. Finalizado ese compromiso, regresará a Kansas City para enfocarse plenamente en el encuentro inaugural frente a Argelia, programado para el 16 de junio en el Arrowhead Stadium.

Más adelante, Argentina se medirá con Austria el 22 de junio en Dallas y con Jordania el 27 del mismo mes. Sin embargo, después de cada compromiso volverá a Kansas City para continuar su preparación en una sede ya familiar, optimizando la logística y aprovechando la cercanía de los desplazamientos.

CT