Leyendas mexicanas hablan de la convocatoria del Tri

Dentro del marco del partido entre leyendas del futbol mexicano en el centro de Guadalajara este jueves, algunos ex futbolistas hablaron de la reciente lista de jugadores que vestirán la playera de la Selección Mexicana en los compromisos ante Portugal y Bélgica.

Una de las situaciones más llamativas es la inclusión de los naturalizados , Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, más por el primer llamado de este último, que recientemente obtuvo el pasaporte mexicano, antes de fichar por el Betis en su natal España.

“No tengo nada contra los naturalizados, son bienvenidos, pero aquellos que hicieron su carrera en México, no los que llegan y a los seis meses ya quieren naturalizarse para jugar en nuestro país, contra esos sí estoy en contra, pero estoy a favor de aquellos que tienen tres, cuatro, cinco años aquí. No a los que porque en su país no les hicieron caso, quieren naturalizarse”, comentó Fernando Quirarte sobre el tema.

Otro que respondió sobre estos casos fue Pavel Pardo, señalando que “era de esperarse, sabíamos que iba a haber naturalizados. Al final Javier tiene esto, para eso son los partidos amistosos, para poder ver qué jugadores están, las condiciones y esta es la oportunidad”

“Con la lesión de Marcel, Fidalgo fue una pieza fundamental en los campeonatos, es una persona profesional que vino de menos a más. El profesionalismo que ha puesto y el desempeño que ha hecho en el América y ahora en el Betis le da la oportunidad de estar en la selección”, añadió en el tema particular del “Maguito”.

Otra de las novedades en la lista de Javier Aguirre, ante la lesión de Luis Ángel Malagón, es el regreso de Guillermo Ochoa , que con este llamado puede recuperar las esperanzas de hacer historia con su sexta Copa del Mundo. Nada menos que Oswaldo Sánchez, arquero mundialista, dio su postura de los cancerberos aztecas.

“Había que buscar una posibilidad y cuando la baraja de porteros es tan adolescente de experiencia, Memo cobra gran fuerza, pero más allá de quién sea el titular en el Mundial, cualquiera de los tres que lo hagan, o si lo hace Gudiño, Jurado o Luis García Palomera lo va a hacer bien. México siempre ha sido una tierra de grandes porteros”.

“No estoy en posición de decir quién puede ser el mejor porque eso no me corresponde, eso lo tiene que decidir el entrenador. Lo que sí te digo es que los que están ahí tienen la capacidad necesaria, condiciones diferentes para poder hacer las cosas en este Mundial”, complementó Sánchez.

SV