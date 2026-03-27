Como parte de las actividades previas al partido amistoso entre México y Portugal, que se jugará este fin de semana en el Estadio Azteca, un grupo de leyendas del futbol luso sorprendió con su visita al barrio de Tepito, uno de los más populares de la Ciudad de México. El hecho llamó la atención de los aficionados que no presenciaron el momento en persona, pues de inmediato comenzaron a cuestionar en redes sociales quiénes acudieron y qué hicieron en el lugar.

De cara al enfrentamiento entre ambas selecciones, que además coincide con la reinauguración del Estadio Azteca —el histórico recinto que albergará su tercera Copa del Mundo en 2026 tras las ediciones de 1970 y 1986—, se han organizado diversos eventos culturales y deportivos. Entre ellos destaca la participación de los exjugadores de Portugal, quienes buscan conectar con la afición mexicana en escenarios poco convencionales.

Las leyendas de Portugal que estuvieron en Tepito

Entre los nombres más destacados que caminaron por las calles de la zona, o bien se desplazaron en motocicletas por los pasillos del mercado, estuvieron Nuno Gomes, exdelantero con paso por ligas como la portuguesa, italiana e inglesa, y el experimentado portero Rui Patrício, quien militó en clubes como Sporting, Wolverhampton, Roma y Atalanta. A ellos se sumaron figuras como João Víctor Saraiva "Madjer", histórico del futbol de playa; Hélder Postiga, surgido del Porto de José Mourinho; Ricardinho, referente del futbol sala; Fernando Meira, exdefensa central con experiencia en LaLiga; y Ditesef Fernandes, exjugadora del Benfica femenil y actual comentarista.

INSTAGRAM / @portugal.legends

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La visita entre camisetas pirata y una cascarita inolvidable

Para los aficionados que fueron testigos en internet de esta inesperada visita, uno de los momentos más llamativos fue cuando los exjugadores aparecieron entre puestos de jerseys pirata, donde convivieron con la gente. Más tarde, disputaron una "cascarita" en el tradicional "Maracaná de Tepito", una cancha de futbol rápido ubicada al lado de la iglesia de San Francisco de Asís, causando sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar, muchos de los cuales no reconocieron de inmediato a las figuras europeas.

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El propio Madjer calificó la experiencia al señalar que "fue simplemente inolvidable". También dijo que "en uno de los barrios más desafiantes del mundo siempre nos sentimos seguros", en referencia a los temas de seguridad que han rondado en las últimas semanas, destacando la hospitalidad de las personas y el ambiente único de sus calles. Las imágenes de este recorrido se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando a los jugadores caminando entre locales donde predominan productos relacionados con el futbol, especialmente de cara al Mundial 2026.

El sábado se enfrentarán México y Portugal

La Selección Mexicana se mide este sábado ante Portugal en un partido amistoso que servirá para la reapertura del remodelado Estadio Azteca, un escenario histórico que se prepara para convertirse en el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo.

El encuentro se disputará este 28 de marzo en la Ciudad de México, con transmisión EN VIVO a través de televisión abierta, de paga y plataformas de streaming. El Tri, dirigido por Javier Aguirre, afronta el compromiso con varias bajas, mientras que el conjunto europeo, encabezado por Roberto Martínez, también presenta ausencias importantes.

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