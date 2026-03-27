La Academia AGA recibe a la Selección de Jamaica para su preparación en México

La Academia AGA será sede de la Selección Nacional de Jamaica, que realizará sesiones de entrenamiento del viernes 27 al domingo 29 de marzo como parte de su agenda de trabajo en territorio mexicano.

Después de la obtención del pase a la semifinal del Play-Off de cara a la Copa del Mundo 2026, tras vencer 1-0 a su similar de Nueva Caledonia, el combinado de la Isla del Caribe arribó este viernes a las instalaciones del conjunto rojinegro para continuar con su preparación de cara a la gran final del siguiente martes.

Durante su estancia, el conjunto caribeño utilizará las instalaciones del complejo para llevar a cabo trabajos enfocados en aspectos físicos, tácticos y de recuperación, aprovechando un espacio diseñado para el alto rendimiento y la preparación profesional.

La visita de la Selección de Jamaica refuerza continua siendo una proyección internacional que ha alcanzado el inmueble, consolidándose como una opción confiable para selecciones y clubes que buscan condiciones óptimas de entrenamiento de cara a la siguiente Copa del Mundo. Esto debido a la calidad de sus canchas, así como sus áreas especializadas y logística integral, permiten responder a las exigencias del máximo organismo del futbol.

La presencia del representativo jamaicano se suma al constante calendario de actividades que alberga la Academia AGA de cara a la Copa del Mundo, incrementando la calidad y mejorías de cara a la próxima justa mundialista que se disputará el próximo mes de junio, cuando la Selección Colombia tenga como sede de entrenamientos sus instalaciones.

La Selección de Jamaica continuará su preparación de cara al compromiso de este martes, cuando se mida ante su similar de la República Democrática del Congo en la cancha del Estadio Guadalajara a las 15:00 horas, donde buscará conseguir su regreso a la máxima fiesta del futbol.

MF