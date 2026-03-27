La entrevista a Nachito, la mítica estatua del aficionado más fiel del Estadio Azteca

En una entrevista reciente, Ignacio Villanueva, conocido cariñosamente como Nachito, compartió la fascinante historia detrás de su icónica estatua , que lo inmortaliza como el aficionado más fiel del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte.

Con casi 25 años de presencia ininterrumpida en el estadio, Nachito ha sido testigo de innumerables finales y conciertos , viviendo la mitad de la historia del recinto.

La creación de su estatua fue el resultado de una convocatoria y un concurso. Se buscaba a los aficionados más entusiastas de las Águilas del América. Nachito se presentó con una caja llena de boletos que había coleccionado durante 20 años, demostrando su inquebrantable lealtad al equipo. Este gesto, junto con su pasión evidente, lo convirtió en el candidato ideal para representar el espíritu del aficionado.

Proceso de elaboración de la estatua

La estatua fue un proceso meticuloso , realizado en dos etapas. La primera, que abarcó todo el cuerpo, duró 11 horas, mientras que la segunda, dedicada al rostro, tomó aproximadamente cuatro horas.

Durante todo este tiempo, Nachito permaneció inmóvil, sin comer ni ir al baño, recibiendo bebidas con un popote. Este nivel de compromiso refleja la misma dedicación que ha mostrado a su equipo a lo largo de los años .

La lealtad no cambia aunque el tiempo pase

Aunque físicamente ha cambiado con el tiempo, con menos cabello y algunas arrugas, Nachito afirma que mentalmente su entusiasmo sigue siendo el mismo que cuando le hicieron la estatua . Algunas personas lo reconocen de inmediato, mientras que otras dudan, pero al verlo junto a su réplica, la similitud es innegable.

Actualmente, Nachito no solo es el aficionado eterno del Estadio Azteca, sino que también se ha convertido en escultor . Trabaja de la mano con artesanos huicholes, creando piezas espectaculares. Ha expuesto su arte en diferentes sedes de mundiales, incluyendo Rusia. Incluso tiene una camiseta de Raúl Jiménez, autografiada por el jugador, que conmemora un gol de chilena.

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La historia de Nachito es un testimonio de la pasión y la lealtad inquebrantable. Su estatua no es solo un monumento a un individuo, sino un símbolo de la devoción que los aficionados sienten por sus equipos, una pasión que trasciende el tiempo y se convierte en parte de la historia de un lugar tan emblemático como el Estadio Azteca.

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