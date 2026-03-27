La Selección Mexicana podría enfrentarse en fase de grupos a dos selecciones europeas de perfiles contrastantes: Dinamarca y República Checa. Ambos equipos representan retos importantes, aunque con diferencias marcadas en nivel, estilo de juego y trayectoria dentro del fútbol internacional.

Este martes, Dinamarca y República Checa se disputarán el último boleto rumbo a la Copa del Mundo 2026 en la Generali Arena de Praga. De este duelo saldrá el ultimo rival de México en la justa mundialista.

Ante este panorama en EL INFORMADOR analizamos cuál es la actualidad de ambas selecciones de cara a uno de los compromisos más importantes de su historia.

Dinamarca

La Selección de Dinamarca se ha consolidado en los últimos años como un equipo sólido dentro de Europa. Su principal fortaleza radica en el equilibrio: combina disciplina táctica, intensidad física y una base de jugadores que militan en ligas de alto nivel.

En el campo, Dinamarca destaca por su organización defensiva, la presión coordinada y su capacidad para aprovechar jugadas a balón parado. No es un equipo que dependa exclusivamente del talento individual, sino del funcionamiento colectivo, lo que lo convierte en un rival incómodo para cualquier selección.

En cuanto a su historia en Copas del Mundo, su mejor actuación llegó en la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, donde alcanzó los cuartos de final. Además, ha tenido participaciones constantes en torneos recientes, llegando a octavos de final en 2002 y 2018, lo que refleja su regularidad en la élite.

Entre sus principales figuras destaca Christian Eriksen, jugador del VfL Wolfsburgo y motor creativo del equipo. Lo acompañan Rasmus Højlund, joven delantero con gran proyección en el Napoli, y Pierre-Emile Højbjerg, pieza clave en el mediocampo por su capacidad de recuperación y distribución, actualmente en el Olympique de Marsella.

Actualmente, Dinamarca se mantiene alrededor del puesto 20 en el ranking de la FIFA, lo que confirma su estatus como selección competitiva a nivel mundial.

República Checa

Por su parte, la Selección de la República Checa vive una etapa más inestable. Aunque cuenta con talento, su rendimiento colectivo ha sido irregular en los últimos años, y su presencia en torneos internacionales no ha sido constante.

El equipo checo se caracteriza por un estilo más físico y directo, con menor elaboración en el juego que Dinamarca. Suele apostar por la intensidad, los duelos individuales y la fortaleza en el juego aéreo, aunque esto también lo vuelve predecible frente a rivales bien organizados.

En cuanto a su historial mundialista, como República Checa independiente solo ha participado en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, donde quedó eliminado en fase de grupos. Sin embargo, su legado incluye el de Checoslovaquia, selección que fue subcampeona del mundo en 1934 y 1962. De clasificarse a la siguiente justa mundialista, terminarían con una sequía de 20 años sin participar en la Copa del Mundo.

Entre sus principales figuras destacan Patrik Schick, referente ofensivo y goleador del Bayer Leverkusen; Tomáš Souček, mediocampista de gran despliegue físico que milita en el West Ham; y Adam Hložek, uno de los jóvenes más prometedores del país, actualmente delantero del TSG Hoffenheim.

En el ranking de la FIFA, la República Checa se ubica alrededor del lugar 40, reflejo de su menor consistencia en comparación con otras selecciones europeas.

Dos rivales, dos escenarios para México

El contraste entre ambas selecciones es claro. Dinamarca representa un rival más estructurado, con experiencia reciente y mayor nivel competitivo. Su estilo ordenado podría complicar a México, especialmente en partidos cerrados donde los detalles marcan la diferencia.

En cambio, la República Checa aparece como un adversario más accesible en el papel. Aunque su juego físico puede generar dificultades, su falta de regularidad y menor calidad colectiva le dan a México mayores posibilidades de imponer condiciones.

MF