¿Ley del ex? Esto sabemos del debut de Alan Mozo contra Chivas

En Chivas no todo es sumar refuerzos de cara al Clausura 2026. El proyecto encabezado por Gabriel Milito también implica hacer ajustes en el plantel, y uno de los movimientos más significativos en este mercado invernal fue la salida de Alan Mozo, un jugador que con el paso de los torneos se ganó el cariño de la afición rojiblanca, pero que en los últimos meses había perdido protagonismo dentro del equipo.

El club tapatío hizo oficial la baja del lateral derecho a través de sus redes sociales, donde destacó la entrega, la intensidad y el compromiso que Mozo mostró durante su etapa con el Rebaño, deseándole éxito en el nuevo reto que está por comenzar en su carrera profesional.

Poco después del anuncio, Pachuca confirmó la llegada del defensor mexicano, quien ya fue presentado como nuevo refuerzo de los Tuzos. Mozo se mostró entusiasmado por esta nueva aventura y dejó claro que llega con la intención de aportar y sumarse a los objetivos del equipo hidalguense en esta nueva etapa.

¿Mozo jugará contra Chivas?

Sin embargo, el propio jugador reconoció que su adaptación al grupo aún está en proceso, por lo que su presencia en la próxima convocatoria del técnico Esteban Solari no está garantizada.

El lateral explicó que sigue trabajando para ponerse a punto físicamente y en ritmo de competencia, aunque confía en que el equipo afrontará con ambición los compromisos que vienen, independientemente de si le toca o no estar en el terreno de juego de inmediato.

“No sé si me toque viajar porque me sigo poniendo a punto, pero creo que va a ser un lindo enfrentamiento y vamos a salir a ganar“, mencionó el ahora futbolista de los tuzos.

De esta manera, Chivas continúa con su reestructuración rumbo al Clausura 2026, mientras que Pachuca suma una pieza de experiencia y recorrido en la Liga MX, a la espera de que Alan Mozo pueda integrarse por completo y comenzar a escribir un nuevo capítulo en su carrera.

MF