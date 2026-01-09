Miami, con oportunidad de título nacional tras vencer a Ole Miss

Carson Beck se escapó tres yardas para un touchdown con 18 segundos restantes, y Miami regresará a casa para tener la oportunidad de ganar su primer Campeonato Nacional desde 2001, después de vencer 31-27 a Mississippi en el Fiesta Bowl.

Los Hurricanes, clasificados en el décimo lugar (13-2), vieron su famosa defensa desmantelada por los Rebels, ubicados sextos (13-2), en un enloquecido último cuarto de esta emocionante semifinal del playoff del futbol americano colegial.

Miami quedó abajo por 27-24 después de que Trinidad Chambliss lanzó un pase de touchdown de 24 yardas a Dae’Quan Wright con 3:13 minutos restantes.

Beck, quien ganó un título nacional como suplente en Georgia, mantuvo la calma en medio de la tormenta, llevando a Miami por el campo para conseguir la anotación de la victoria y una oportunidad de conquistar el título nacional en su campo local, el Hard Rock Stadium, el próximo 19 de enero. El mariscal mostró liderazgo y precisión en la serie final, completando pases clave bajo presión. Beck tiene un récord de 37-5 como titular, incluidas dos temporadas en Georgia, y ahora buscará coronar su trayectoria con un campeonato histórico para los Hurricanes.

El triunfo reafirmó la resiliencia del equipo y encendió la ilusión de su afición, que sueña con revivir la era dorada del programa. Ahora, el enfoque estará en la preparación física y mental, conscientes de que cada error se paga caro en una final de esta magnitud histórica y exigente.