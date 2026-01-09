Real Madrid se lleva el derbi Madrileño

El Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España el domingo en Yeda, Arabia Saudita, ante el FC Barcelona tras imponerse en semifinales 2-1 al Atlético de Madrid, equipo que dispuso de más remates, pero sin el acierto necesario para, al menos, forzar los penaltis.

El Madrid jugó sin el lesionado Kylian Mbappé, quien quedó fuera por un esguince en la rodilla izquierda por segundo partido consecutivo.

La energía de Valverde se impuso al minuto y 17 segundos. En una falta a más de 25 metros de la portería de Jan Oblak, quien erró al colocar una barrera en la que, también, Sorloth se puso de perfil en el lanzamiento, el uruguayo se preparó para hacer gala de una de sus grandes virtudes, el golpeo fuerte de balón. Colocó el esférico con mimo sobre el césped del Alinma Stadium, dio diez pasos atrás para tomar vuelo, aspiró y soltó un “cañonazo” que se coló en la portería rojiblanca.

Aunque con mayor sensación de peligro el Atlético de Madrid, Rodrygo pudo doblar la ventaja para el Real Madrid en el minuto 55 con un pase filtrado de Valverde, protagonista desde el lateral derecho, Rodrygo ganó la posición con el control a Le Normand, que salió al campo tras el descanso, y definió para superar a Oblak y doblar una ventaja que fue efímera.

El brasileño llegaba a este partido tras marcar dos goles y dar tres asistencias en sus últimas cuatro titularidades con los merengues.

Tres minutos le duró al Real Madrid la diferencia de dos goles. Hasta que Giuliano Simeone encontró a Sorloth en el segundo palo, este le ganó la posición a Asencio, quien batió a Courtois.

Siguió intentándolo, pero sin éxito, el Atlético de Madrid. Más que un Real Madrid que no pudo controlar el partido y que vivió los últimos minutos en el alambre, en los que Griezmann, con un remate de chilena, Marcos Llorente, en un disparo desde la frontal del área, y Julián Álvarez con un tiro demasiado cruzado, tuvieron en sus botas la opción de forzar los penaltis.

Tuvo que aparecer también Tchouaméni en una defensa del Real Madrid de circunstancias, con el galo ejerciendo de central junto a Carreras, Valverde de lateral derecho y Mendy en el izquierdo, para, con un corte yendo al suelo, evitar lo que hubiera sido un gol de Griezmann rematando solo en área pequeña.

Acabó el Atlético luchando hasta el final para poder estar presente en la final de la Supercopa de España del domingo, pero los esfuerzos no tuvieron éxito, por lo que habrá clásico entre Real Madrid y FC Barcelona por cuarta edición consecutiva.

El alemán se reincorpora luego de someterse a pruebas en la rodilla para descartar alguna lesión. AFP/C. Manso

Ter Stegen vuelve a Yeda para la final

El alemán Marc-André ter Stegen, portero del FC Barcelona, vuelve a Yeda, Arabia Saudita, para reincorporarse a la expedición, que abandonó el 6 de enero para someterse a unas pruebas en la rodilla que descartaron que hubiera lesión alguna.

El guardameta vuelve a Arabia para formar parte del equipo que disputará la final de la Supercopa de España el domingo frente al Real Madrid.

Fue el propio portero el que se encargó de anunciar su vuelta en sus redes sociales.

“Todo bien. Sesión matutina en Barcelona. Ahora volviendo a Yeda para unirme al equipo otra vez”, escribió junto a un vídeo entrenándose en Barcelona.

Con Joan García como titular indiscutible, salvo contratiempos, Hansi Flick volverá a contar con Ter Stegen, cuyo lugar en la lista lo ocupó Diego Kochen, portero del filial, cuando el germano abandonó la concentración.

Está previsto que Ter Stegen esté hoy en Yeda para preparar junto a sus compañeros la final del domingo, después de la goleada 5-0 ante el Athletic Club.

Para este duelo se espera que Lamine Yamal ya esté al 100% luego unas molestias estomacales.