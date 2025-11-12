Leones Negros y Jaiba Brava se vuelven a ver las caras en Cuartos de Final del Apertura 2025

La emoción de la fase final de la Liga de Expansión MX inicia con un duelo cargado de historia reciente: Leones Negros y Jaiba Brava se volverán a enfrentar en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, en una serie que promete tintes de revancha para los tamaulipecos o la consolidación de la hegemonía universitaria, tras lo ocurrido en la final del Clausura 2025.En esta ocasión, el conjunto universitario accedió a la liguilla en el sexto puesto con 21 puntos, mientras que la Jaiba Brava lo hizo como tercero, con 30 unidades y sin conocer la derrota en la fase regular, quedando por debajo de los líderes solo por diferencia de goles.En cuanto al cierre del torneo, Leones Negros registró tres victorias consecutivas y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, mientras que la Jaiba Brava mantuvo su paso firme con dos triunfos y tres empates en el mismo periodo.La última vez que ambos equipos se enfrentaron en el Apertura 2025, la Jaiba Brava se impuso 1-0 en el Estadio Tamaulipas, con anotación de Edson Torres, exjugador de los universitarios.La rivalidad entre ambos equipos tiene un antecedente inmediato: la final del Clausura 2025, donde Leones Negros se coronó campeón tras vencer 5-4 en penales a la Jaiba Brava, consiguiendo así su primer título en la Liga de Expansión MX.Entre los jugadores a seguir por parte de Leones Negros destacan Raúl Camacho y Alejandro Bravo, autores de cuatro goles cada uno, además del experimentado Edson Rivera, quien sumó tres anotaciones y lidera la ofensiva universitaria.Por el lado tamaulipeco, el delantero Eduardo Pérez llega como segundo mejor goleador del torneo, con ocho tantos, acompañado por los mediocampistas Rubén Domínguez y Deivoon Magaña, ambos con tres goles, además del creativo Edson Torres, pieza clave en el ataque celeste y exmelenudo.El partido de ida se disputará este jueves 13 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Jalisco, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Tamaulipas el domingo 16 de noviembre a las 20:00 horas.SV