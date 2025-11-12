Leones Negros y Jaiba Brava se vuelven a ver las caras en Cuartos de Final del Apertura 2025

La emoción de la fase final de la Liga de Expansión MX inicia con un duelo cargado de historia reciente: Leones Negros y Jaiba Brava se volverán a enfrentar en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, en una serie que promete tintes de revancha para los tamaulipecos o la consolidación de la hegemonía universitaria, tras lo ocurrido en la final del Clausura 2025.

En esta ocasión, el conjunto universitario accedió a la liguilla en el sexto puesto con 21 puntos, mientras que la Jaiba Brava lo hizo como tercero, con 30 unidades y sin conocer la derrota en la fase regular, quedando por debajo de los líderes solo por diferencia de goles.

En cuanto al cierre del torneo, Leones Negros registró tres victorias consecutivas y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, mientras que la Jaiba Brava mantuvo su paso firme con dos triunfos y tres empates en el mismo periodo.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en el Apertura 2025, la Jaiba Brava se impuso 1-0 en el Estadio Tamaulipas, con anotación de Edson Torres, exjugador de los universitarios.

La rivalidad entre ambos equipos tiene un antecedente inmediato: la final del Clausura 2025, donde Leones Negros se coronó campeón tras vencer 5-4 en penales a la Jaiba Brava, consiguiendo así su primer título en la Liga de Expansión MX.

Entre los jugadores a seguir por parte de Leones Negros destacan Raúl Camacho y Alejandro Bravo, autores de cuatro goles cada uno, además del experimentado Edson Rivera, quien sumó tres anotaciones y lidera la ofensiva universitaria.

Por el lado tamaulipeco, el delantero Eduardo Pérez llega como segundo mejor goleador del torneo, con ocho tantos, acompañado por los mediocampistas Rubén Domínguez y Deivoon Magaña, ambos con tres goles, además del creativo Edson Torres, pieza clave en el ataque celeste y exmelenudo.

El partido de ida se disputará este jueves 13 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Jalisco, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Tamaulipas el domingo 16 de noviembre a las 20:00 horas.

SV