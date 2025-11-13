Dónde ver EN VIVO las semifinales de ida de la Liga MX Femenil

El lunes se confirmaron los horarios de las semifinales de la Liga MX Femenil, cuyos duelos de ida se disputan este jueves 13 de noviembre. Aquí te contamos dónde seguir EN VIVO cada encuentro, en los que Tigres, América, Chivas y Cruz Azul se enfrentarán con la meta de avanzar a la gran final del Torneo Apertura 2025 y pelear por el título del futbol mexicano.

Cruz Azul vs Tigres femenil - Dónde ver EN VIVO la semifinal de ida

La acción de la Liga MX Femenil iniciará esta tarde, Cruz Azul reciba a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. En este primer juego de la serie, las celestes buscarán hacer valer su localía para tratar de contener al conjunto más poderoso de la competencia.

El encuentro está programado a las 18:00 horas, tiempo del centro de México , y podrá verse en vivo en plataformas de streaming y YouTube, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas.

Fecha y hora: Jueves 13 de noviembre, 18:00 horas

Jueves 13 de noviembre, 18:00 horas Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube

La vuelta se jugará el Estadio Universitario a las 17:00 horas el próximo domingo.

Chivas vs América femenil - Dónde ver EN VIVO la semifinal de ida

Los equipos más populares de México tienen una cita más en la Liguilla del futbol femenil. Por segundo torneo al hilo, estas dos escuadras se encontrarán en la antesala de la Final, siendo Chivas el equipo obligado a conseguir la victoria para sacudirse el dominio que América tiene sobre ellas en la Fiesta Grande.

La ida de la semifinal del Apertura 2025 está programada para este jueves 13 de noviembre en el Estadio AKRON, en Guadalajara, Jalisco, donde sonará el silbato en punto de las 20:07 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso podrá verse en vivo en plataformas de streaming, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas.

Días después, la vuelta se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:00 horas de la Ciudad de México.

Fecha y hora: Jueves 13 de noviembre, 20:07 horas

Jueves 13 de noviembre, 20:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi

