Este jueves 13 de noviembre, arrancan las semifinales de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. El partido con el que cierran las actividades es el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América, sobre el que te damos algunos detalles de cómo llegan los equipos, además del horario y las opciones para que puedas verlo EN VIVO.

Chivas vs América femenil: Cómo llegan los equipos a la semifinal del Apertura 2025

El América carga con una deuda de títulos: No ha logrado conquistar su tercera estrella, pese a que ha formado parte de la Fiesta Grande en los más recientes cuatro torneos. Con la obligación de romper esa sequía, se enfrentará a su acérrimo rival, Chivas, en las semifinales del Apertura 2025.

Chivas, por su parte, llega con el ánimo a tope tras superar al Toluca en Cuartos de Final, impulsadas por el regreso goleador de Alicia Cervantes, quien ha recuperado su nivel en el momento más importante del certamen. Las dirigidas por Antonio Contreras buscan aprovechar el respaldo de su afición para tomar ventaja y viajar con cierta tranquilidad al duelo de vuelta.

X / @ChivasFemenil

Será la quinta ocasión que uno de los boletos a la final se defina con el Clásico de México. Si bien, la estadística favorece a las azulcrema, porque han eliminado a las rojiblancas en tres de las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado, no deben confiarse.

La más reciente ocasión en la que el América y Chivas se midieron en una semifinal fue hace tan solo unos meses, ya que en el pasado mayo, durante la Liguilla del pasado Torneo Clausura 2025, las Águilas dieron un golpe de autoridad ante las rojiblancas, aunque al final se consumó el fracaso ante las Tuzas del Pachuca en la pelea definitiva por el título.

El ganador de esta serie se medirá en la final a quien logre vencer en la otra semifinal entre Cruz Azul y Tigres.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs América femenil - Semifinal ida, horario, canales, Apertura 2025

La ida de la semifinal del Apertura 2025 está programada para este jueves 13 de noviembre en el Estadio AKRON, en Guadalajara, Jalisco, donde Chivas recibirá a su rival en punto de las 20:07 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso podrá verse en vivo en plataformas de streaming, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas. También podrás mantenerte al tanto del marcador y de los resultados y la cobertura especial a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Jueves 13 de noviembre, 20:07 horas

Jueves 13 de noviembre, 20:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi

*Con información de SUN y EL INFORMADOR

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

