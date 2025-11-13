Hoy jueves 13 de noviembre, comienzan las semifinales de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. El duelo que abre las actividades es el Cruz Azul vs Tigres, y en caso de que te interese verlo EN VIVO, te dejamos el horario y las opciones de transmisión, además de algunos datos de cómo llegan los equipos a la antesala de la pelea por el título.

Cruz Azul vs Tigres femenil: Cómo llegan los equipos a la semifinal del Apertura 2025

Tigres visitará al sorprendente Cruz Azul en un duelo de expectativas en la semifinal del torneo Apertura 2025.

En la ida de las semifinales, las "Amazonas", el equipo más ganador de la Liga MX Femenil, saldrá a imponer condiciones con su gran ofensiva, después de una pobre actuación en cuartos de final.

Dirigido por el entrenador español Pedro Martínez, el equipo de Nuevo León sufrió para dejar fuera a Juárez, al que superó 0-1 como visitante, pero luego, en su estadio, apenas sacó un empate sin goles.

Pese a este detalle, las regias son favoritas ante las celestes, ya que terminaron como líderes de la fase regular con el mejor ataque y la mejor defensa, aunque deberán ser respetuosas.

Encabezado por la estadounidense Aerial Chavarin, segunda de las goleadoras con 18 goles, y por la guatemalteca Ana Lucía Martínez, el equipo de Cruz Azul femenil llega inspirado tras alcanzar su primera semifinal en la historia.

Si bien Tigres tiene más experiencia en las instancias decisivas de los campeonatos, deberá mostrar su mejor futbol para no permitir que Cruz Azul gane confianza en la que será su primera participación en esta instancia.

El ganador de esta serie disputará el título contra el mejor del Clásico Nacional Chivas vs América, que también jugará la ida hoy jueves, en el Estadio AKRON en Guadalajara.

X / @LigaBBVAFemenil

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Tigres femenil - Semifinal ida, horario, canales, Apertura 2025

La ida de la semifinal del Apertura 2025 está programada para este jueves 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México, donde Cruz Azul le hará los honores a Tigres en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso podrá verse en vivo en plataformas de streaming y YouTube, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas. Al final, podrás conocer el resultado a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Jueves 13 de noviembre, 18:00 horas

Jueves 13 de noviembre, 18:00 horas Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

