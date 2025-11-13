Leones Negro toma ventaja ante la Jaiba Brava con golazo de Carlos Fierro

Los Leones Negros de la UdeG dieron el primer paso rumbo a las Semifinales de la Liga de Expansión MX al derrotar por la mínima diferencia a la Jaiba Brava de Tampico Madero, en el duelo de Ida de los Cuartos de Final disputado este jueves en la cancha del Estadio Jalisco. Ante una pobre entrada por parte de la afición melenuda, el actual campeón logró imponerse gracias a un auténtico golazo de Carlos Fierro, suficiente para romper un partido gris y trabado.

El encuentro estuvo lejos de ser atractivo. Los dirigidos por Alfonso Sosa mostraron poco brillo y escasa profundidad durante buena parte del juego, mientras que la Jaiba Brava apostó por el orden defensivo y esperar alguna desatención universitaria. Sin embargo, fue precisamente un descuido defensivo del cuadro tamaulipeco el que cambió el destino del partido.

Corría el minuto 56 cuando, en una jugada inesperada, llegó un pelotazo largo que tomó mal parada a la defensa visitante y sorprendió también al arquero de la Jaiba. Carlos Fierro, atento y con oficio, leyó perfectamente la acción, tras el error rival, definió con un toque bombeado que se elevó lo justo para superar al guardameta y terminar en el fondo de las redes. Un golazo que despertó a los presentes y dio vida a unos Leones Negros que no encontraban claridad.

Con la ventaja en la bolsa, la UdeG manejó el resto del duelo sin mayores sobresaltos, consciente de que el resultado es clave para encarar la Vuelta.

El partido definitivo se disputará este domingo 16 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Tamaulipas. A los melenudos les basta con empatar para avanzar; cualquier triunfo de la Jaiba les dará el pase a los dirigidos por Marco Antonio “Chima” Ruiz. Si Leones Negros gana o empata, el boleto será para los tapatíos.

SV