Dónde ver en vivo México vs. Argentina por el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana vuelve a enfrentarse a Argentina en una fase de eliminación directa, esta vez en el Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.

El equipo de Carlos Cariño tiene la difícil misión de romper una racha en la que los sudamericanos se han convertido en verdugos de las aspiraciones del cuadro nacional de trascender en el futbol.

El panorama no es alentador, pues Argentina fue el mejor equipo de la primera ronda y México avanzó por un criterio administrativo.

La Albiceleste superó la ronda de grupos como primer lugar del grupo D, con marca perfecta de 9 puntos en tres partidos. El Tri, por su parte, sólo sumó 3 unidades y avanzó a dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares, por tener menos tarjetas amarillas y rojas que Arabia Saudita, que terminó con los mismos puntos y diferencia de goles.

Tras derrotas ante Corea del Sur y Suiza, y una victoria frente a Costa de Marfil, México busca dar la sorpresa.

En esta ronda destacan los juegos de Brasil contra Paraguay, y Francia vs. Colombia. Los franceses empataron a cuatro puntos con todo su grupo y lograron la clasificación con una diferencia mínima de dos goles a favor y uno en contra. No fue menos Colombia que se clasificó con cinco puntos y una diferencia de tres goles a favor y uno en contra.

¿A qué hora juega México?

El encuentro comenzará a las 8:45 horas (centro de México) y será transmitido por Canal 9, TUDN y ViX+.

Otros juegos del Mundial Sub-17 Qatar 2025