Los uruguayos Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre destacaron la exigencia a la que será sometida su Selección en el partido amistoso que sostendrán ante su similar de México mañana en Torreón.

“El profe Bielsa sabe que México tiene una Liga muy competitiva y dinámica. Me ha dicho que los partidos de fase final aquí muchas veces son de nivel europeo; él ve todos los partidos, conoce a todos los jugadores y sabe lo que esta Selección nos puede exigir en este partido”, afirmó Cáceres, quien juega para el América.

“La verdad ellos saben que hay buenos jugadores, hace poco hablábamos de la calidad que hay en la Liga y ellos lo tienen presente. Sin irnos lejos, Monterrey, nosotros, Tigres, Cruz Azul, jugadores con categoría. Todos son conscientes de eso y se comenta mucho”, agregó Cáceres sobre la imagen que tienen sus compañeros de la Liga mexicana.

El zaguero charrúa destacó lo provechoso que será este partido, ya que la llamada Liga MX es una de las mejores en el continente.

“Para mí, la Liga mexicana es la segunda mejor del continente, cada vez recibe a más jugadores que vienen de Europa. México tiene muy buenos jugadores, aunque no se les han dado resultados a la hora de competir de manera internacional con su Selección”, puntualizó el defensa.

Rodrigo Aguirre, quien también juega para el América, coincidió con su compañero en lo complicado que será medirse a México y negó que Marcelo Bielsa les pida información sobre los jugadores de la Liga MX.

“Somos varios jugadores que conocemos al futbol mexicano, hay muchos de nosotros en esta Liga que es muy competitiva, pero no creo que Marcelo necesite que le compartamos ningún conocimiento. Él conoce a todos los jugadores y analiza muy bien a todos los rivales”, explicó Aguirre.