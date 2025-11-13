América Femenil dio un paso firme rumbo a la final al imponerse 0-2 a Chivas en el Estadio AKRON. Las azulcremas aprovecharon cada error del Guadalajara y, con goles de Scarlett Camberos y Kimberly Rodríguez, dejaron encaminada la eliminatoria para cerrarla en la capital.

El golpe inicial llegó temprano. En la primera llegada clara, Nicky Hernández avanzó por la banda derecha y retrasó el balón para Scarlett Camberos, quien definió con elegancia al poste izquierdo para vencer a Celeste Espino y poner el 0-1, silenciando de inmediato al Akron.

Aunque la afición rojiblanca no dejó de alentar y Antonio Contreras insistía en ordenar a su equipo, el Guadalajara nunca encontró claridad. Pases imprecisos, poca profundidad y una Alicia Cervantes completamente aislada hicieron que Chivas se viera sin ideas desde el arranque.

América, en cambio, manejó el juego con calma y autoridad. Cerca del final del primer tiempo, Bruna Vilamala estuvo a punto de firmar el segundo con un remate de “taconcito”, pero Espino reaccionó a tiempo y mantuvo a su equipo con vida antes del descanso. Aun así, los abucheos comenzaron a bajar desde las gradas, reflejando el descontento rojiblanco ante lo mostrado en la cancha.

La historia no cambió en la segunda mitad. América mantuvo el control y, tras un tiro de esquina mal defendido por Chivas, Irene Guerrero mandó un centro que Annie Karich peinó para que Kimberly Rodríguez empujara el balón y marcara el 0-2. Un golpe duro que evidenciaba el dominio capitalino.

Con el marcador adverso, llegó la desesperación rojiblanca: discusiones entre jugadoras, reclamos al cuerpo arbitral e intentos aislados que nunca inquietaron a la defensa azulcrema. Alicia Cervantes pidió calma, pero Chivas no logró recomponer.

Mientras tanto, los pocos aficionados del América presentes en el estadio soltaron un “olé” que retumbó en el Akron cada vez que su equipo tocaba el balón. Y, de no ser por otra intervención de Espino ante un disparo peligroso de Camberos, el marcador habría sido aún más abultado.

El partido se disputó ante una gran entrada: 23,982 aficionados llenaron el inmueble rojiblanco. Sin embargo, esa energía en la tribuna no logró reflejarse en la cancha. Chivas nunca pudo competir de tú a tú y ahora está obligada a buscar la hazaña en la capital si quiere regresar a una final.

ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERA

1. Celeste Espino

DEFENSA

9. Gabriela Valenzuela

3. Damaris Godínez

7. Casandra Montero

17. Natalia Villarreal

MEDIOCAMPISTAS

11. Yamile Franco

14. Joselyn de la Rosa (68’ 25.Joseline Montoya)

8. Carolina Jaramillo

19. Daniela Delgado (45’ 30.Esbeydi Salazar)

22. Denise Castro (80’ 10.Adriana Iturbide)

DELANTERAS

24. Alicia Cervantes

D.T. Antonio Contreras

AMÉRICA

PORTERA

1. Sandra Paños

DEFENSAS

20. Nicolette Hernández

15. Kimberly Rodríguez

23. Annia Mejía

25. Jana Gutiérrez

MEDIOCAMPISTAS

18. Nancy Antonio (86’ 3.Karina Rodríguez)

16. Annie Karich

7. Kiana Palacios

8. Irene Guerrero (86’ 4.Chidinma Okeke)

DELANTERAS

6. Bruna Vilamala (75’ 22.Sarah Luebbert)

10. Scarlett Camberos (86’ 19.Angelique Saldivar)

D.T. Ángel Villacampa

SV