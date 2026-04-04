Este sábado, en punto de las 19:00 horas, Club León recibirá a los Zorros del Atlas en el Estadio León para disputarse el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A pesar de su prestigiosa posición en la tabla general, la inteligencia artificial (IA) no pronostica un resultado en favor de los Rojinegros.

Te diremos cuál es el pronóstico de IA la para este partido .

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¿Cómo llegan León y Atlas al encuentro?

Atlas se ubica en la posición seis de la tabla general de la Liga MX, sumando 18 puntos de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas.

León suma 13 puntos de cuatro partidos ganados, un empate y siete encuentros perdidos. Los Esmeraldas serán anfitriones de la J13 y eso es una condición a su favor para este juego.

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¿Quién ganará el León vs Atlas, según la IA?

Para este encuentro de la Jornada 13 del Clausura 2026, los datos muestran un escenario sumamente equilibrado, aunque con una ligera inclinación estadística hacia el Club León por su condición de local, a pesar de que el Atlas llega mejor posicionado en la tabla general .

De acuerdo con el análisis de TUDN y ESPN, ambos equipos llegan con realidades distintas. Atlas ha mostrado solidez defensiva, pero sufren como visitantes, donde solo han rescatado una victoria en sus últimos cinco juegos fuera del Estadio Jalisco.

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León, sin embargo, viene de una victoria destacada (2-1 ante San Luis) y en el Estadio León suelen ser mucho más agresivos, promediando más de 1.5 goles en sus partidos recientes .

La tendencia para este duelo apunta a un partido de goles en ambas porterías. En los últimos cinco enfrentamientos, León ha ganado dos, Atlas uno y han empatado dos veces.

Se trata, mayormente, de un duelo de goleadores. Diber Cambindo (León) y Arturo "Ponchito" González (Atlas) llegan ambos con cinco goles en el torneo, por lo que las áreas serán determinantes.

Pronóstico final

Considerando el pesaje de la localía y la urgencia del León por meterse a puestos de Play In el resultado probable es la victoria de Club León (2-1) o un empate con goles (1-1) .

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FF