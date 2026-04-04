Sábado, 04 de Abril 2026

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No te pierdas la cobertura EN VIVO del partido de la Jornada 30 entre el Atleti y la escuadra culé

Fabián Flores

Dos de los equipos posicionados entre los primeros cinco lugares de LaLiga se enfrentarán este 4 de abril en el partido correspondiente a la Jornada 30 del certamen. Se trata del Atlético de Madrid, quien recibe en casa al líder general, Barcelona.

EN VIVO | Atlético vs Barcelona | Jornada 30 | LaLiga. EFE / Mariscal
EN VIVO | Atlético vs Barcelona | Jornada 30 | LaLiga. EFE / Mariscal

La escuadra culé suma 73 puntos derivados de 24 victorias y solo cuatro derrotas, mientras que el equipo local ha acumulado 57 unidades de 17 victorias y seis derrotas.

La posición y los números de ambos equipos prometen un espectáculo esta tarde. En EL INFORMADOR traemos para ti la cobertura más completa de este evento deportivo que tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético. 

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid
1
2
Barcelona
Barcelona

Final del partido

El juego finaliza a favor de la escuadra culé en la Jornada 30 de LaLiga.

 

 X / @FCBarcelona
 X / @FCBarcelona

¡Barcelona toma ventaja!

Gol del equipo culé. Robert Lewandowski hizo lo que mejor sabe hacer a tan solo unos minutos de haber entrado a la cancha como cambio de Marcus Rashford.

Cerca para los Colchoneros

Alexander Sørloth estuvo peligrosamente cerca de la meta culé, pero no anota el tanto. El partido se mantiene 1-1 en la segunda parte.

Los cambios al momento

Atlético

  • Sale: Giuliano Simeone
  • Entra: Alexander Sørloth

 

  • Sale: Álex Baena
  • Entra: José María Giménez

 

  • Sale: Clément Lenglet
  • Entra:Taufik Seidu 

Barcelona

  • Sale: Marc Bernal
  • Entra: Jules Koundé

¿Expulsado al 47'?

El VAR ratifica la decisión de expulsar al jugador número 18, Gerarg Martín, quien solo es amonestado.

Comienza el complemento

Cambios al momento:

Barcelona

Sale: Fermín López

Entra: Ferran Torres

Atlético de Madrid

Sale: Koke Resurrección

Entra: Matteo Ruggeri

Final de la primera mitad

Empate 1-1 se mantiene al descanso.

 

 X / @FCBarcelona
 X / @FCBarcelona

 

 X / @Atleti
 X / @Atleti

Fuera Nico

Nicolás González es expulsado del juego tras recibir dos amarillas. El partido se mantiene 1-1 al 45+4'.

El árbitro confirma tarjeta roja en el VAR.

Tres amarillas

Tras una breve trifulca luego de la caída de Fermín, el árbitro decide sancionar a tres elementos:

  • Barcelona - Fermín López
  • Atlético - Koke Resurrección
  • Atlético - Nahuel Molina
     

Barcelona responde

El marcador se empata a un tanto gracias al gol de Marcus Rashford, asistido por Dani Olmo.

 

 X / @FCBarcelona
 X / @FCBarcelona

Gol del Atleti

El primero del juego en favor del local, firmado por el delantero Giuliano Simeone al 39'.

 

 X / @Atleti
 X / @Atleti

Nada para nadie

Yamal no logra concretar la jugada y pega el balón contra el poste del Atleti. El partido se mantiene 0-0 al 35'.

 

X / @FCBarcelona 
X / @FCBarcelona 

Amonestación

Nicolás González toca el balón y recibe la primera amarilla del partido.

Fermín no pudo

Lamine Yamal le coloca el tiro de gol a Fermín López, pero no logra concretar la jugada. El encuentro se mantiene 0-0 a los 15 minutos.

Griezmann quedó cerca

Antoine Griezmann dejó ir la primera oportunidad de gol en el partido y colocó el esférico en manos del guardameta culé.

 

     

 

¡Inicia el partido!

Comienzan los 90 minutos del partido de la Fecha 30 de LaLiga.

Alineación Barcelona

X / @FCBarcelona 
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Alineaciones del Atlético de Madrid

X / @Atleti 
X / @Atleti 

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