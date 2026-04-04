Dos de los equipos posicionados entre los primeros cinco lugares de LaLiga se enfrentarán este 4 de abril en el partido correspondiente a la Jornada 30 del certamen. Se trata del Atlético de Madrid, quien recibe en casa al líder general, Barcelona.

EN VIVO | Atlético vs Barcelona | Jornada 30 | LaLiga. EFE / Mariscal

La escuadra culé suma 73 puntos derivados de 24 victorias y solo cuatro derrotas, mientras que el equipo local ha acumulado 57 unidades de 17 victorias y seis derrotas .

La posición y los números de ambos equipos prometen un espectáculo esta tarde. En EL INFORMADOR traemos para ti la cobertura más completa de este evento deportivo que tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético.